Ông Âu Anh Tuấn phát biểu tại buổi tập huấn

Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ trong cuộc chiến chống hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), ngày 12/5, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn ngành về công tác thực thi bảo vệ quyền SHTT trong lĩnh vực hải quan. Hội nghị được kết nối từ trụ sở Cục tới các Chi cục Hải quan khu vực trên cả nước, thể hiện quyết tâm tăng cường kiểm soát ngay từ “tuyến đầu” xuất nhập khẩu.

Đây được xem là bước triển khai cụ thể Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong bối cảnh tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền SHTT ngày càng diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi hơn.

Hội nghị thu hút sự tham gia của lãnh đạo, công chức các đơn vị nghiệp vụ cùng đại diện các hiệp hội ngành hàng và chủ sở hữu quyền SHTT. Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định pháp luật, chương trình tập huấn tập trung xử lý những vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, từ nhận diện dấu hiệu rủi ro đến xử lý các tình huống vi phạm cụ thể.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn nhấn mạnh, bảo vệ quyền SHTT không chỉ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch mà còn là “thước đo” uy tín quốc gia trong hoạt động thương mại quốc tế. Theo ông Tuấn, trong bối cảnh hàng giả và hàng xâm phạm quyền SHTT len lỏi qua nhiều tuyến vận chuyển với phương thức ngày càng tinh vi, việc kiểm soát hiệu quả ngay từ khu vực cửa khẩu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là quán triệt hệ thống quy định pháp luật liên quan đến thực thi quyền SHTT, đồng thời làm rõ trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan hải quan trong việc chủ động tạm dừng thông quan, kiểm tra, giám sát đối với các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn.

Song song với đó, các đơn vị cũng tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực thi thời gian qua, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý để kịp thời điều chỉnh, nâng cao hiệu quả thực thi tại cơ sở.

Đáng chú ý, hội nghị đặc biệt nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa cơ quan Hải quan với các chủ sở hữu quyền SHTT và hiệp hội ngành hàng. Việc chia sẻ dữ liệu, cập nhật dấu hiệu nhận diện hàng giả, hàng nhái và hỗ trợ xác minh nhanh được xác định là yếu tố then chốt giúp lực lượng hải quan phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm.

Nhiều kinh nghiệm thực tiễn về kiểm soát rủi ro, nhận diện hàng hóa vi phạm và đấu tranh với các đường dây buôn bán hàng giả cũng được các đơn vị chia sẻ tại hội nghị, góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng thực thi ở địa phương.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Kết luận hội nghị, ông Âu Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị bám sát địa bàn, chủ động hỗ trợ các Chi cục Hải quan khu vực, đảm bảo vừa kiểm soát chặt chẽ hàng hóa rủi ro, vừa không gây ách tắc hoạt động thương mại hợp pháp.

Mục tiêu xuyên suốt được đặt ra là xây dựng “hàng rào” kiểm soát hiệu quả ngay từ cửa khẩu, qua đó bảo vệ doanh nghiệp chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.

Tiến Dũng