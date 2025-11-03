Đại biểu Bế Minh Đức (Cao Bằng) cho biết, dự thảo luật quy định trách nhiệm của người bán trên nền tảng TMĐT “cung cấp cho chủ quản nền tảng TMĐT thông tin định danh điện tử đối với người bán có địa điểm kinh doanh trong nước; các giấy tờ chứng minh hoạt động hợp pháp đối với người bán ở nước ngoài”.

Để tạo thuận lợi cho người bán mới gia nhập thị trường, ông đề nghị sửa đổi theo hướng chỉ yêu cầu xác thực điện tử danh tính của người bán khi đạt đến ngưỡng thu nhập chịu thuế.

Ông cũng đề nghị bổ sung quy định chủ quản nền tảng TMĐT có trách nhiệm về bảo mật thông tin, ngăn chặn việc mua bán, trao đổi, chuyển nhượng thông tin, dữ liệu người tiêu dùng.

Đại biểu Bế Minh Đức. Ảnh: Quốc hội

Đặc biệt, đại biểu đề xuất quy định về áp dụng chế tài đối với nhà cung cấp hàng nhái, hàng giả hoặc hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng.

Khi nhận được khiếu nại của người tiêu dùng về hàng nhái, hàng giả hoặc kém chất lượng, nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm bồi thường và hoàn tiền cho người tiêu dùng.

Đại biểu Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) nhấn mạnh dự thảo luật cần xác lập rõ nghĩa vụ pháp lý bắt buộc của chủ sở hữu nền tảng TMĐT trong việc tổ chức, quản lý và giám sát hoạt động giao dịch điện tử; tạo cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý xử lý trách nhiệm của nền tảng khi vi phạm hoặc không thực hiện nghĩa vụ.

Việt Nam hiện có hơn 70.000 website và ứng dụng TMĐT, trong đó nhiều nền tảng xuyên biên giới chưa tuân thủ đầy đủ quy định trong nước. Hàng nghìn vụ khiếu nại người tiêu dùng liên quan đến giao dịch TMĐT chưa được giải quyết hiệu quả do nền tảng từ chối trách nhiệm.

Đại biểu cho biết, các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc đều quy định nghĩa vụ xác minh người bán, gỡ bỏ hàng hóa vi phạm, bảo vệ người tiêu dùng. Đây là thông lệ cần tham chiếu.

Đại biểu Ma Thị Thúy. Ảnh: Quốc hội

Bà Thúy đề nghị nghiên cứu, quy định chủ sở hữu nền tảng TMĐT có trách nhiệm cung cấp công cụ để người tiêu dùng phản ánh, khiếu nại và chủ nền tảng phải có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý các phản ánh đó. Chủ nền tảng cũng phải chịu trách nhiệm liên đới nếu biết rõ hoặc có cơ sở xác định hành vi vi phạm pháp luật của người bán trên nền tảng mà không thực hiện biện pháp ngăn chặn, xử lý...

Bà đề xuất, Chính phủ quy định chi tiết việc xác minh người bán, cơ chế gỡ bỏ thông tin vi phạm và thời hạn lưu trữ dữ liệu giao dịch.

Bà Thúy cho rằng, quy định như trên sẽ giúp người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn, giảm rủi ro khi mua hàng trực tuyến, có cơ chế khiếu nại minh bạch, có đầu mối xử lý rõ ràng. Đồng thời, người bán phải tuân thủ pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh công bằng, giảm cạnh tranh không lành mạnh từ hàng giả, hàng cấm.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) cho biết, dự luật đã có quy định về trách nhiệm của chủ sở hữu nền tảng TMĐT, bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, dự thảo chưa có quy định cụ thể về xác định danh tính của người bán cũng như cơ chế khiếu nại, hoàn tiền tự động.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan. Ảnh: Quốc hội

Bà nêu thực tế nguy cơ tiềm ẩn bán hàng giả, gian lận, vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên sàn TMĐT còn cao, gây mất niềm tin, ảnh hưởng sự phát triển bền vững của thị trường.

Từ đó, bà đề nghị bổ sung quy định nền tảng TMĐT phải có cơ chế khiếu nại và hoàn tiền tự động, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng khi giao dịch bị hủy, hàng hóa không đúng mô tả hoặc có dấu hiệu gian lận...

Đồng thời, chủ sở hữu nền tảng TMĐT cần có trách nhiệm xác thực danh tính người bán hàng bằng định danh điện tử để đảm bảo tính minh bạch, củng cố niềm tin với TMĐT Việt Nam.