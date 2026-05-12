Ngày 12/5, Cục Hải quan cho biết vừa liên tiếp phát hiện và ngăn chặn nhiều lô hàng vi phạm với quy mô lớn, gồm hơn 14.500 mỹ phẩm hết hạn sử dụng, hàng nghìn khóa cửa giả nhãn hiệu cùng nhiều đồ chơi, bóng thể thao nhái các thương hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, mới đây, trong quá trình kiểm tra lô hàng mỹ phẩm nhập khẩu theo loại hình A11 (nhập kinh doanh tiêu dùng) của Công ty TNHH TMDV XNK H.G, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp khai báo mặt hàng là toner dưỡng da cân bằng giữ ẩm DR WONJIN HYAL-8 TONER 750ml, thương hiệu DR WONJIN (Hàn Quốc), mới 100%, được vận chuyển từ Hồng Kông (Trung Quốc) về cảng Cát Lái.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy toàn bộ lô hàng gồm 14.550 chai đã hết hạn sử dụng gần một năm. Hạn sử dụng thể hiện trên thùng carton và trên sản phẩm là ngày 16/8/2025.

Việc ngăn chặn kịp thời lô mỹ phẩm hết hạn góp phần hạn chế nguy cơ hàng hóa không đủ điều kiện lưu thông tiếp cận người tiêu dùng.

Không chỉ mỹ phẩm hết hạn, lực lượng hải quan còn phát hiện nhiều sản phẩm khóa cửa vi phạm trong một lô hàng nhập khẩu khác.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Đội 3 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan cửa khẩu Cát Lái và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực II tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng khóa cửa nhập khẩu theo loại hình A11 của Công ty TNHH TM XNK HP do có dấu hiệu nghi vấn.

Kết quả kiểm tra xác định, ngoài các mặt hàng khai báo đúng quy định, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 mục hàng với tổng cộng 15.790 sản phẩm khóa không được khai báo hải quan. Đáng chú ý, trong số này có 1.440 sản phẩm khóa SOLEX (48 thùng) nghi là hàng giả nhãn hiệu.

Đến ngày 10/4, cơ quan chức năng nhận được văn bản giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia, xác định toàn bộ 1.440 sản phẩm trên là hàng giả mạo nhãn hiệu SOLEX, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra, ngày 23/4, lực lượng Hải quan phát hiện thêm hơn 3.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng trong lô hàng quá cảnh từ cảng Cát Lái đi Campuchia của Công ty TNHH LS.

Trong số này, có 450 quả bóng đá mang nhãn hiệu MIKASA FT-5 và 560 quả bóng chuyền nhãn hiệu MIKASA MG MV200, đều có xuất xứ Trung Quốc.

Đến ngày 6/5, đại diện chủ thể quyền là tập đoàn MIKASA CORPORATION (Nhật Bản) tại Việt Nam xác nhận toàn bộ số hàng trên là hàng giả mạo nhãn hiệu “MIKASA”.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 90 bộ đồ chơi nhập vai SPIDERMAN xuất xứ Trung Quốc, 780 quả bóng đá trẻ em chủ đề SPIDERMAN và 700 bộ đồ chơi xe đua AVENGERS không thể hiện xuất xứ.

Ngày 7/5, đại diện chủ thể quyền là công ty Marvel Characters, Inc. (Hoa Kỳ) tại Việt Nam xác nhận đây là hàng giả mạo nhãn hiệu “SPIDER-MAN” và “AVENGERS”.

Đặc biệt, lô hàng còn có 260 bộ lắp ráp LEGO NINJAGO và 300 bộ xếp hình NINJAGO gồm 126 mảnh ghép, đều xuất xứ Trung Quốc. Theo ý kiến ban đầu từ đại diện chủ thể quyền tại Việt Nam, toàn bộ 560 sản phẩm này là hàng giả mạo nhãn hiệu LEGO NINJAGO.

Cơ quan Điều tra chống buôn lậu đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.