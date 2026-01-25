Theo truyền thông Malaysia, lá thư được Khâu Du viết ngày 9/1, khi cô đang chống chọi với căn bệnh ung thư và sức khỏe suy kiệt.

Trong thư, Khâu Du trực tiếp gửi đến cha ruột những câu hỏi đầy đau đớn về tình yêu thương, trách nhiệm và sự im lặng của ông trước những điều cô cho là sự ngược đãi kéo dài từ người mẹ kế.

“Bố ơi, bố có từng yêu con không? Tại sao bố lại để bà ấy đánh và hành hạ chúng con?”, Khâu Du viết.

Khâu Du đã để lại lá thư tiết lộ cuộc sống đau khổ vì mẹ kế trước khi qua đời. Ảnh: Worldofbuzz

Theo nội dung bức thư, sau khi trở về Sibu từ Kuala Lumpur để tiếp tục điều trị, Khâu Du và em gái Khâu Khâu liên tục bị đối xử tệ bạc. Hai chị em nhiều lần bị bỏ đói, không được cho tiền ăn sáng, phải đến trường trong tình trạng đói bụng.

Cô cũng kể lại việc mẹ kế không cho phép cha đón hai chị em khi tan học.

Theo lời Khâu Du, khi tan trường trở về, hai chị em thường xuyên không có thức ăn và bị cấm sử dụng bếp. Việc sử dụng nhà vệ sinh cũng bị hạn chế; có thời điểm, họ buộc phải đi vệ sinh ở hành lang bên ngoài vào ban đêm. Quần áo phơi nhờ bị ném bỏ, hai chị em phải phơi đồ trên song sắt cửa sổ trong phòng ngủ.

“Bố nhìn thấy tất cả những điều đó mà tim không đau sao?”, cô viết.

Khâu Du cũng tố mẹ kế từng hành hung em gái Khâu Khâu, gây thương tích nhưng không được đưa đi bệnh viện.

Do bệnh nặng, Khâu Du chỉ có thể làm việc bán thời gian với thu nhập ít ỏi. Dù vậy, mẹ kế vẫn yêu cầu cô đóng tiền thuê nhà và tiền điện mỗi tháng.

Khi bác sĩ thông báo ung thư đã di căn khắp cơ thể, Khâu Du cho biết mình dần chấp nhận những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Điều khiến cô đau đớn nhất là việc nghe cha nhờ người thân lấy giấy tờ tùy thân của con gái để chuẩn bị hậu sự khi Khâu Du vẫn còn sống.

“Ngay cả bác sĩ cũng đang cố gắng hết sức để cứu con, nhưng bố thì sao?”, Khâu Du viết.

Cuối thư, cô gái trẻ gọi cha mình lần cuối và nói lời từ biệt. Ngày 18/1, Vương Khâu Du trút hơi thở cuối cùng, qua đời ở tuổi 21.

Sau khi lá thư lan truyền, em gái Khâu Khâu đã lên tiếng, công bố nhiều video và hình ảnh được tìm thấy trong điện thoại của người chị quá cố. Khâu Khâu cho biết việc công khai những tư liệu này nhằm chứng minh nội dung bức thư không phải là “những lời tố cáo vô căn cứ”.

Theo Khâu Khâu, các đoạn ghi hình cho thấy người mẹ kế cạy cửa phòng ngủ khi hai chị em không có mặt ở nhà.

Người mẹ kế và bố ruột của 2 cô gái gây ra những tổn thương không thể xóa nhòa. Ảnh: Worldofbuzz

Ngoài ra, còn có video ghi lại cảnh bữa sáng do Khâu Du chuẩn bị bị mẹ kế ném xuống sàn nhà.

“Những gì chúng tôi chia sẻ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chúng tôi công khai để sự thật không thể dễ dàng bị phủ nhận và để không còn đứa trẻ nào phải chịu đựng điều tương tự khi đang chống chọi với bệnh tật trong chính gia đình mình”, Khâu Khâu cho biết.

Hiện vụ việc vẫn đang gây tranh cãi và thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Malaysia.