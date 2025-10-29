Quy hoạch đồng bộ, hệ tiện ích all-in-one

Tọa lạc giữa quần thể 44ha trung tâm Bắc Nha Trang, La Tiên Villa thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng - giải trí đã sôi động: quảng trường sự kiện, nhà hát, bãi biển, F&B, retail, wellness… Tất cả liền mạch trong vài bước chân, đáp ứng chuẩn sống quốc tế nhưng vẫn tôn trọng bản sắc địa phương.

Lễ hội quanh năm với Quảng trường Trống Đồng & Nhà hát Đó: trải nghiệm văn hoá - nghệ thuật trở thành nhịp sống hằng ngày, không cần di chuyển xa. Hai show diễn độc quyền Rối Mơ & Chum Show luôn đạt tối đa công suất, được du khách quốc tế bình chọn là Top 1 Trip Advisor.

Thiên nhiên trị liệu & tái tạo năng lượng với hệ tiện ích wellness: yoga giữa vườn xanh, gym, spa - detox, hồ bơi vô cực, lặn biển ngắm san hô và đặc biệt là 3 bãi tắm riêng tư, đưa cư dân và du khách về gần hơn với thiên nhiên nguyên bản, cải thiện sức khoẻ thể chất và tinh thần.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: La Tiên Villa

Cộng đồng cư dân ưu tú và du khách được nâng tầm trải nghiệm quốc tế với bến du thuyền - ẩm thực & mua sắm: từ fine-dining 5 sao với Hispania, Shibui, Natura, The Theia Lounge đến phố ẩm thực bản địa tại Nhà hàng Ngon Đó hay lifestyle shopping tại tuyến phố thương mại sầm uất.

Đặc biệt, cạnh hệ tiện ích, cư dân tương lai của La Tiên Villa còn được tận hưởng dịch vụ vận hành và quản lý chuyên nghiệp được triển khai đồng bộ tại Libera Nha Trang như dịch vụ quản gia, an ninh 24/7, bảo trì tiện ích,... tạo nên sự an tâm và chuẩn mực quốc tế trong từng trải nghiệm.

Sức hút nhờ tầm nhìn dài hạn

Nếu Libera Nha Trang đã nhanh chóng khẳng định vị thế “must-visit” nhờ hệ sinh thái toàn diện, thì La Tiên Villa chính là bước phát triển tất yếu, là tài sản biểu tượng của cả quần thể. Sự cộng hưởng này tạo nên lợi thế hiếm có, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngày càng chọn lọc và chỉ ưu tiên sản phẩm có vị trí nổi bật, vận hành đồng bộ và thừa hưởng giá trị từ hệ sinh thái đa dạng xung quanh.

Từ nền tảng điểm đến “must-visit”, La Tiên Villa xác lập vị thế “must-own” nhờ trực tiếp kế thừa giá trị đã hiện hữu tại Libera Nha Trang. Theo chủ đầu tư, sở hữu một villa tại đây không chỉ là lựa chọn không gian sống tinh tuyển có gu mà còn hứa hẹn là khoản đầu tư gắn với phát triển bền vững, nơi chủ nhân hưởng trọn lợi ích từ sự tiện nghi, hạ tầng sẵn có và đà tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch biển.

Các chỉ số thị trường càng củng cố cho tầm nhìn này. Tính chung 9 tháng năm 2025, ngành Du lịch Khánh Hòa đón hơn 14,1 triệu lượt khách lưu trú, tăng 16,5% so với cùng kỳ, đạt 89,9% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 18,7% và đạt 79,8% kế hoạch; khách nội địa hơn 9,8 triệu lượt, tăng 15,6% và đạt 95,2% kế hoạch. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 56.540 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 85,1% kế hoạch năm 2025.

Cùng lúc, lưu lượng hàng không quốc tế, công suất lưu trú và doanh thu bình quân mỗi phòng (RevPAR) đều cho thấy đà phục hồi bền vững. Trong bức tranh đó, La Tiên Villa - ở vị trí trung tâm hệ sinh thái Libera Nha Trang - hứa hẹn trở thành lựa chọn ưu việt cho những ai tìm kiếm không gian sống gắn với trải nghiệm đa dạng và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Giá trị “must-own” của La Tiên Villa còn được khẳng định qua tầm nhìn phát triển dài hạn: kiến tạo cộng đồng cư dân ưu tú, bảo chứng giá trị tài sản bằng chất lượng xây dựng, kiến trúc bền vững và dịch vụ vận hành chuyên nghiệp. Nhờ vậy, La Tiên Villa có tiềm năng vừa là chốn an cư khác biệt, vừa là khoản tích lũy trường tồn - làm nên sức hút bền vững trên thị trường bất động sản cao cấp.

Khi xu hướng sống đa trải nghiệm ngày càng lan tỏa, bất động sản gắn với hệ sinh thái quy mô và toàn diện sẽ giữ vững sức hút dài hạn, đồng thời tạo biên độ tăng giá ổn định. Nhu cầu sở hữu La Tiên Villa để hiện thực hóa giá trị “must-own” vì thế ngày càng mạnh mẽ, song hành cùng sức hút “must-visit” của Libera Nha Trang.

Ngọc Minh