Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF nằm tại xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) mới đây đã được chọn trở thành địa điểm xây dựng sân PVF đa năng.

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF rộng 22 ha, được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với 7 sân thi đấu và tập, gồm 1 sân thi đấu chính (3.600 chỗ ngồi) và 6 sân tập tiêu chuẩn. Ngoài ra nơi đây còn có hệ thống ký túc xá tiện nghi, nhà ăn, phòng học, thư viện cho học viên.

Trung tâm PVF nằm cạnh trục đường 379, nối thẳng từ chân cầu Thanh Trì, tương đối gần khu đô thị Ecopark.

Trong tương lai, nơi đây là một tổ hợp đa năng gồm: sân thi đấu chính, các khu vực tập luyện phụ trợ, trung tâm phục hồi chức năng, các khu vực dịch vụ, thương mại, giải trí, cung cấp các tiện ích thể thao công cộng, tạo sân chơi lành mạnh cho mọi lứa tuổi.

Dự kiến, SVĐ mới sẽ có diện tích hơn 55.000 m², sức chứa 60.000 chỗ ngồi, bao gồm 4 khán đài chính A, B, C, D và các khu chuyên môn.

Khu vực đồng ruộng xung quanh trung tâm huấn luyện. Hiện cổng vào nằm trên đường Dương Quảng Hàm (rẽ từ đường 379 vào).

Vị trí xây dựng sân PVF 60.000 chỗ ngồi đặt tại khu đất đối diện trung tâm cũ.

Hiện nơi đây là các nhà vườn trồng cây cảnh và nhà xưởng của công ty vật liệu xây dựng. Chủ các nhà vườn cho biết, vui mừng khi nhận được thông tin xây dựng dự án.

Các giống cây hiện tại chủ yếu là loại cây trồng chậu, dễ dàng di chuyển để nhường đất cho công trình.

Phối cảnh sân PVF

Điểm vượt trội khác biệt của SVĐ PVF chính là thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12 - 20 phút. Đây là công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam.

Vị trí xây dựng dự án SVĐ PVF trong tương lai. Ảnh: Google Maps