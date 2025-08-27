Ngay từ khoảnh khắc khai màn, quảng trường Trống Đồng đã bùng nổ trong nhịp điệu “Sóng Vọng Miền Tiên”. Gần 3000 “sứ giả” đồng thanh khởi động, tạo nên một trường năng lượng dồi dào lan tỏa. Chủ đề “Sóng Vọng Miền Tiên” được khắc họa bằng nhịp trống hào hùng, giai điệu bay bổng, mang theo giá trị cội nguồn và khát vọng vươn lên.

Trên vùng đất “lưng tựa núi, mặt hướng vịnh”, từng nhịp sóng âm vang với niềm tự hào dân tộc, gắn kết con người với thiên nhiên và thắp sáng ý chí chinh phục

Đại diện Chủ đầu tư cho biết, sự kiện được chuẩn bị với gần 3000 chuyên viên kinh doanh từ gần 50 đại lý tiên phong luôn sẵn sàng tinh thần bách chiến bách thắng, 170+ giờ sáng tạo vượt mọi giới hạn, 200+ chiến binh âm thầm vận hành từng chi tiết, 20.000+ bước chân chạy đua cùng thời gian, 5 nghệ sĩ nổi tiếng cùng 15 tiết mục đỉnh cao, +50 đầu cầu trực tiếp hòa nhịp và thu về gần 1 triệu lượt xem livestream trên tất cả các kênh… Tất cả đã viết nên bản giao hưởng sống động đầy nhiệt huyết mang tên “Sóng Vọng Miền Tiên”.

Các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa chất liệu văn hóa truyền thống và giai điệu hiện đại

Giây phút khai mở biểu tượng Trống Đồng và lộ diện logo La Tiên Villa

Nằm ngay nội đô Bắc Nha Trang, dự án La Tiên Villa do KDI Holdings làm chủ đầu tư và Masterise Homes đồng phát triển dự án, cùng nhau kiến tạo bằng tâm huyết, tầm nhìn và đẳng cấp quốc tế, khơi nguồn cảm hứng sống bền vững và giá trị vượt thời gian.

Sự kiện “Sóng Vọng Miền Tiên” còn mở ra bước ngoặt quan trọng khi hàng loạt đối tác chiến lược được công bố.

Chủ đầu tư ký kết hợp tác chiến lược cùng hai ngân hàng lớn là Sacombank và VietinBank

Đại diện đơn vị tư vấn chiến lược trao chứng nhận phân phối chính thức dự án La Tiên Villa cho gần 50 đại lý và liên minh.

Khoảnh khắc vinh danh 50 đại lý tiên phong trong chương trình đã trở thành một điểm nhấn ấn tượng.

“Những ‘chiến binh’ được xướng tên trên sân khấu không chỉ đại diện cho lực lượng phân phối tinh anh của chúng tôi mà còn là sứ giả lan tỏa tinh thần và giá trị của La Tiên đến khách hàng, nhà đầu tư trên khắp cả nước. Từ khoảnh khắc này, La Tiên Villa bước vào hành trình không chỉ mang ý nghĩa kinh doanh mà còn định hình chuẩn sống mới của cộng đồng cư dân ưu tú: nơi mỗi căn villa là một miền ký ức, mỗi nhịp sống là một thanh âm tự do”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Ngọc Minh