Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Red Bull Dance Your Style - vòng loại Việt Nam được tổ chức, quy tụ những dancer trẻ tài năng đến từ khắp nơi trên cả nước. Đây là sân chơi nơi kỹ thuật, cảm xúc và cá tính được thể hiện thông qua từng bước nhảy - không theo khuôn mẫu, không giới hạn thể loại.

Nhà vô địch Snoop Gee cùng dancer Sơn Lâm (phải) và dancer MT POP (trái). Ảnh: TeamMfinity

Khi thời trang đồng hành cùng nghệ thuật đường phố

Với mong muốn khuyến khích và tiếp thêm động lực cho cộng đồng Street Dance tại Việt Nam, Lacoste và Danh Giá Fashion đã đồng hành tài trợ hạng mục giải thưởng giá trị nhất của sự kiện - như một cách ghi nhận và tôn vinh nỗ lực, đam mê của các dancer trẻ.

Red Bull Dance Your Style - vòng loại Việt Nam gọi tên nhà vô địch Snoop Gee. Ảnh: Team Mfinity

Đối với Lacoste và Danh Giá Fashion, không chỉ đơn thuần là một sự kiện tài trợ - đây còn là một cam kết lâu dài trong việc tạo nên không gian phát triển cho thế hệ trẻ, những người không ngừng tìm cách khẳng định mình qua chuyển động và nghệ thuật.

Nâng bước đam mê - lan tỏa phong cách sống năng động và khác biệt

Lacoste là biểu tượng thời trang cá sấu đến từ Pháp, không chỉ nổi danh với phong cách thể thao thanh lịch mà còn đang dần khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng văn hóa đường phố. Hơn 20 năm có mặt tại Việt Nam, Lacoste đã ghi dấu ấn với nhiều thế hệ yêu thời trang qua hình ảnh trẻ trung, năng động nhưng không kém phần tinh tế.

Ảnh: Team Mfinity

Không chỉ tại Việt Nam, trên bản đồ thế giới, Lacoste đã nhiều lần bắt tay với các sự kiện lớn trong cộng đồng Street Dance. Từ việc hợp tác cùng Red Bull BC One - một trong những giải đấu Breaking lớn nhất toàn cầu, đến việc tài trợ cho những tên tuổi hàng đầu như Bboy Lilou, nhà vô địch Red Bull Dance Your Style 2024 MT POP, Lacoste luôn cho thấy sự gắn bó chặt chẽ với thế giới của những bước nhảy tự do và đầy bản sắc.

Thông qua Red Bull Dance Your Style, Lacoste tiếp tục lan tỏa tinh thần "Life is a Beautiful Sport" - thời trang không chỉ để mặc, mà còn là cách sống, cách thể hiện chính mình. Đó cũng chính là triết lý mà Danh Giá Fashion và Lacoste cùng theo đuổi tại thị trường Việt Nam: thời trang gắn liền với đam mê, thể thao và sáng tạo.

Cao Hoàng