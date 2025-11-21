Tham dự lớp tập huấn có 80 học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thường xuyên tiếp xúc làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Trong 3 ngày diễn ra lớp tập huấn (từ 21 - 23/11), các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung liên quan đến công tác dân tộc như: Tổng quan về các DTTS ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và các dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng DTTS vững mạnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng DTTS và miền núi; tôn giáo ở Việt Nam và phương thức hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn Lai Châu…

Lớp tập huấn góp phần củng cố, trang bị kiến thức về công tác dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Trọng Bảo

Đứng chân trên địa bàn có nhiều đồng bào DTTS, trong những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu đã tích cực tham mưu, triển khai nhiều chủ trương, chương trình, dự án thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao…

Lớp tập huấn được tổ chức đã góp phần củng cố, trang bị kiến thức về công tác dân tộc; qua đó, giúp cho cán bộ, chiến sĩ vận dụng tốt vào công tác dân vận, tuyên truyền, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội; củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng vững mạnh.

Nằm ở địa đầu Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu có tới 20 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm tới 85% dân số.

Với đặc thù, địa bàn rộng lớn, địa hình hiểm trở, cùng với tập quán sản xuất lạc hậu đã tạo nên rào cản lớn trong công cuộc phát triển chung của Lai Châu, nhất là với vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Lai Châu ngày càng khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS trong tỉnh giảm rõ rệt, thu nhập, đời sống của bà con ngày càng cải thiện, nâng cao.