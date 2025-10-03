“Mảnh đất vàng” để phát triển du lịch

Lai Châu có vị trí ở giữa hai điểm du lịch nổi tiếng là Sa Pa và Điện Biên Phủ, có các quốc lộ 4D, QL32 và QL12 nối Lai Châu với Hà Nội - Điện Biên - Lào Cai và Vân Nam (Trung Quốc); có 8/10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam; có hệ thống đường thủy Sông Đà và các hồ lớn tại các công trình thủy điện như: Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát; có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp như: Động tự nhiên như Tiên Sơn và thác Tác Tình (Tam Đường), động Pusamcap (thành phố Lai Châu), núi đá ô tại Sìn Hồ, các khu rừng trên sườn núi Hoàng Liên Sơn và các hồ thủy điện lớn. Địa hình đa dạng chủ yếu là đồi núi cao, bị chia cắt mạnh, xen kẽ là các dãy núi đá vôi có dạng địa chất castơ tạo nên nhiều hang động sâu, sông suối uốn lượn và cảnh quang thiên nhiên hùng vĩ.

Một phiên chợ vùng cao Lai Châu. Ảnh: Sở VH-TT&DL tỉnh Lai Châu

Với 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỉnh Lai Châu còn có tiềm năng to lớn để phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Điều đặc biệt là một số dân tộc chỉ có thể gặp ở Lai Châu như Mảng, La Hủ, Si La… và mỗi dân tộc sẽ mang đến một bản sắc văn hóa khác biệt để tạo nên một bức tranh đa sắc màu.

Thời gian qua, Lai Châu đã xây dựng được hệ thống giao thông thuận lợi kết nối các điểm du lịch lớn như: Sa Pa (Lào Cai), Điện Biên Phủ, Mộc Châu (Sơn La), Mù Cang Chải (Yên Bái), gắn với khu vực tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh bằng các tuyến QL.4D, QL.70, cao tốc Nội Bài - Lào Cai và 02 tuyến đường thủy sông Đà nội địa với tổng chiều dài 181 km. Với những tiềm năng, lợi thế đó, Lai Châu được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; là điểm đến hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư quan tâm đến hoạt động phát triển các loại hình du lịch, xây dựng các khu du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng gắn với phát triển nông nghiệp chất lượng cao.

Cách thị trấn Tam Đường 6km, bốn bề được bao bọc bởi núi non hùng vĩ, Sì Thâu Chải nằm ở độ cao 1.400m so với mực nước biển. Ngôi làng có hơn 60 hộ dân sinh sống, 100% đều là người dân tộc Dao. Các xã nằm gần biên giới Việt - Trung của huyện Phong Thổ như Sì Lở Lầu, Pa Vây Sử, Tung Qua Lìn, Dào San... còn lưu giữ rất nhiều nhà trình tường rất đẹp của đồng bào dân tộc Mông, Hà Nhì, Dao, bởi nơi đây có nhiều loại đất sét đỏ phù hợp cho việc xây nhà. Vẻ đẹp mộc mạc của ngôi nhà trình tường không chỉ làm bằng đất với 3 gian rộng, người dân còn xếp những viên đá chồng lên nhau làm hàng rào, ngay hàng thẳng lối, tạo nên vẻ đẹp riêng có của vùng Tây Bắc.

Là đỉnh núi cao thứ 2 tại Việt Nam, đỉnh Pu Si Lung có độ cao 3.083m so với mực nước biển, là ngọn núi hoang sơ, bí ẩn và quyến rũ bậc nhất Việt Nam, nằm gần mốc giới số 42 biên giới Việt Nam và Trung Quốc thuộc xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè được mệnh danh là nóc nhà biên giới luôn là điểm đến trong mơ của các phượt thủ ưa khám phá.

Ưu tiên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng

Trong những năm gần đây, Lai Châu tập trung đầu tư cho việc phát triển du lịch, thông qua du lịch để cải thiện cuộc sống của người dân.

Chợ Phiên San Thàng - Lai Châu. Ảnh: Sở VH,TT,DL tỉnh Lai châu

Năm ngoái ngành du lịch của Lai Châu đạt “bước nhảy vọt” đáng kể với 1.359.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt- 30.500 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023 và vượt mục tiêu đề ra (20,5%). Doanh thu du lịch ước đạt trên 1.084 tỷ đồng. Sự tăng trưởng này không chỉ thúc đẩy nền kinh tế địa phương mà còn khẳng định sức hấp dẫn của Lai Châu như một điểm đến tiềm năng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nhằm phát triển du lịch bền vững, tỉnh đã đề ra quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng tự nhiên, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Quy hoạch tập trung ưu tiên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ của tỉnh, tập trung phát triển các loại hình du lịch là thế mạnh của tỉnh như: Du lịch sinh thái, mạo hiểm, cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa; có chính sách để thu hút nhà đầu tư lớn, chiến lược vào đầu tư phát triển các khu du lịch có tiềm năng để trở thành các khu du lịch có thương hiệu trong nước và quốc tế; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trên nền tảng số.

Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, liên kết với các địa phương trong khu vực để tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước. Với định hướng chiến lược, Lai Châu hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

