Các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện dự án

Dự án Lắp máy biến áp 220kV thứ 3 Trạm biến áp 220kV Mường Tè có quy mô: Lắp đặt 01 máy biến áp AT3 220/110/22kV-250MVA; lắp đặt thiết bị cho 01 ngăn lộ tổng 220kV của máy biến áp AT3; lắp đặt thiết bị cho 05 ngăn lộ (01 ngăn lộ tổng 110kV máy biến áp AT3, 2 ngăn phân đoạn, 1 ngăn liên lạc, 1 ngăn mạch vòng); trang bị hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, thông tin liên lạc và SCADA phù hợp quy định của EVN, EVNNPT, tuân thủ theo Quy phạm trang bị điện và các quy định hiện hành. Sau khi hoàn thành, Trạm biến áp 220kV Mường Tè được nâng công suất lên 750MVA.

Dự án được khởi công ngày 30/6/2025, kế hoạch đóng điện vào quý II/2026. Tuy nhiên, với tính chất cấp bách của dự án, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu hoàn thành trong tháng 10/2025.

Máy biến áp AT3 tại Trạm biến áp 220kV Mường Tè đã được đóng điện thành công

Ông Lê Tuấn Anh - Phó Giám đốc NPTPMB cho biết: Quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn thách thức do khu vực Mường Tè thường xuyên mưa lũ, cùng với đó thời gian triển khai gấp rút, thi công trong điều kiện trạm biến áp đang mang điện. Đây là áp lực lớn đối với NPTPMB, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo EVNNPT, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị tham gia dự án với tinh thần “làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”, dự án đã hoàn thành đáp ứng đúng tiến độ Tập đoàn giao.

Dự án sau khi hoàn thành có ý nghĩa quan trọng nhằm giải tỏa tối ưu công suất nguồn thủy điện trong khu vực tỉnh Lai Châu lên hệ thống điện quốc gia; tăng cường khả năng liên kết lưới, giảm tổn thất công suất, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia; tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư, tạo việc làm cho người lao động; góp phần tăng thu ngân sách cho nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự án cũng góp phần hạn chế tổn thất công suất trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVN và EVNNPT.

Lãnh đạo EVNNPT, Công đoàn EVNNPT tặng quà động viên các đơn vị trong quá trình thi công nước rút dự án

Việc hoàn thành dự án không chỉ là nỗ lực đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khu vực Tây Bắc mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm vượt khó của EVNNPT trong việc hiện thực hóa các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển hạ tầng truyền tải điện quốc gia.

Thu Hiền