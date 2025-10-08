Sở hữu “kho tàng” tài nguyên du lịch vô giá

Lai Châu được thiên nhiên ban tặng một “kho tàng” tài nguyên du lịch vô giá, từ cảnh quan hùng vĩ đến bản sắc văn hóa đa dạng. Tỉnh sở hữu 6 trên 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam, như Pu Si Lung (3,083m), Pu Ta Leng (3,049m), Bạch Mộc Lương Tử (3,046m), và Tả Liên Sơn (2,993m);… Các đỉnh núi này không chỉ thu hút những du khách ưa thử thách mà còn mang đến sản phẩm du lịch độc đáo riêng có.

Để hiện thực hóa tiềm năng phát triển du lịch, tỉnh Lai Châu đã xây dựng hệ thống chính sách và quy hoạch chiến lược đồng bộ, làm nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Nổi bật là Đề án "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch" giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, nhằm gắn kết hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế du lịch. UBND tỉnh Lai Châu đã phê duyệt Kế hoạch số 1625/KH-UBND ngày 17/4/2025 về thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, xác định rõ định hướng phát triển các vùng, sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo cơ sở thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương.

Khu du lịch cầu kính Rồng Mây - một trong những khu du lịch nằm trên cung đường đèo Ô Quy Hồ, địa điểm tiềm năng được xác định trở thành khu du lịch quốc gia tại Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 23/6/2024 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ảnh: Sở VH-TT&DL tỉnh Lai Châu

Để chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới, thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Không chỉ cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, thông thoáng, tỉnh còn chú trọng quy hoạch các tuyến, điểm du lịch theo hướng liên kết, đồng bộ; hình thành các cụm du lịch cộng đồng liên hoàn, thay cho cách làm rời rạc trước đây.

Cùng với đó, Lai Châu tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao điều kiện sống và khả năng tiếp cận vốn của người dân, tạo nền tảng để phát triển du lịch bền vững. Trong tương lai gần, khi các tuyến đường liên bản, hệ thống điện, nước, viễn thông và Internet được đầu tư đồng bộ, sẽ hình thành “mạch sống” mới cho du lịch vùng cao, tiếp thêm năng lượng để ngành du lịch Lai Châu vươn lên mạnh mẽ, cạnh tranh sánh tầm với các địa phương khác.

Nhiều dư địa, nhiều tiềm năng đang chờ đón các nhà đầu tư

Trong “kho tàng” tài nguyên du lịch Lai Châu, hiện có 2 địa điểm là Đèo Ô Quy Hồ và Cao nguyên Sìn Hồ đều nằm trong danh mục địa điểm tiềm năng phát triển du lịch quốc gia theo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để khai mở các tiềm năng này, tỉnh đã và đang xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch để đến năm 2045 khu du lịch Cao nguyên Sìn Hồ và Ô Quy Hồ - đủ điều kiện công nhận là khu du lịch quốc gia, góp phần đưa Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn.

Khu du lịch cổng trời Ô Quy Hồ. Ảnh: Sở VH-TT&DL tỉnh Lai Châu

Ô Quy Hồ - một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam nằm trên quốc lộ 4D, trong đó 2/3 quãng đường thuộc Lai Châu và phần còn lại nằm trên địa phận Lào Cai. Ô Quy Hồ có độ cao khoảng 2.000m so với mực nước biển, chiều dài gần 50km. Con đèo đã được người Mông, Dao, Giấy… trong vùng truyền thuyết hóa về một câu chuyện tình buồn và ngày nay, nơi đây là địa điểm du lịch ưa thích với các đặc sản ngắm mây, chinh phục cung đường hiểm trở và ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Đứng trên đỉnh đèo, du khách có thể trải tầm mắt ra thật xa phía chân trời, ngắm nhìn sự bất tận bao la của trời đất Tây Bắc với núi non trùng điệp, biển mây trắng xóa. Sắp có một công trình hầm đường bộ xuyên lòng Hoàng Liên, thay thế cho chặng đường hiểm trở, mở ra cơ hội phát triển cho điểm du lịch này.

Cao nguyên Sìn Hồ - một trong hai khu du lịch tiềm năng định hướng đến năm 2045 phát triển thành khu du lịch quốc gia. Ảnh: Sở VH-TT&DL tỉnh Lai Châu

Cao nguyên Sìn Hồ - “nóc nhà” Lai Châu có độ cao trung bình khoảng 1500 mét so với mực nước biển, khí hậu của cao nguyên Sìn Hồ tương đối mát mẻ, thời tiết trong ngày ở đây mang đặc điểm của 4 mùa trong năm, nhiệt độ trung bình năm khoảng 18 độ C, đây là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch. Không chỉ sở hữu những cảnh quan đẹp như tranh, mà vùng cao nguyên này vẫn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số bản địa, những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

Lai Châu đang hội tụ đủ tất cả yếu tố để định hình và phát triển chiến lược thu hút đầu tư vào tỉnh. Tỉnh cam kết kiến tạo và chính sách “ trải thảm đỏ” để mời gọi các nhà đầu tư chiến lược thông qua việc phân rõ các danh mục dự án đầu tư để khai thác tối đa tiền năng lợi thế của vùng đất này. Các dự án thu hút đầu tư du lịch được phân chia thành bốn nhóm chính với 22 danh mục, giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của mình.

Nhóm thứ nhất phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và mạo hiểm tiêu biểu như: Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao nguyên Sìn Hồ (100ha); Khu du lịch sinh thái "Pú Đao Thung lũng biển mây" (498ha); Quần thể chinh phục đỉnh Pu Ta Leng (550ha); Khu di tích quốc gia Pusamcap (200ha); Quần thể du lịch Đèo Hoàng Liên gắn với hang động Tiên Sơn và Khu du lịch đèo Khau Co (12ha)...

Nhóm thứ 2 là du lịch lòng hồ và khám phá thủy văn tiêu biểu như: Quần thể du lịch lòng hồ thủy điện Huổi Quảng gắn với hang động Bản Mè (30,38ha) ; Quần thể lòng hồ thủy điện Bản Chát (1,8ha)...

Nhóm thứ 3 là phát triển du lịch rừng đặc dụng và rừng phòng hộ tiêu biểu như: Du lịch sinh thái trong rừng tại các xã thuộc huyện Tam Đường (cũ) (1.000 ha); Du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng, phòng hộ tại các xã thuộc huyện Mường Tè (cũ) (110ha)...

Nhóm thứ 4 là phát triển du lịch cộng đồng và bảo tồn bản sắc văn hóa. Nhóm dự án này tập trung vào phát triển du lịch cộng đồng bền vững, nhằm gìn giữ bản sắc và tạo sinh kế.

Phấn đấu đến năm 2045 đưa cao nguyên Sìn Hồ, Ô Quy Hồ trở thành khu du lịch quốc gia, tỉnh Lai Châu đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nội dung về Quy hoạch hệ thống du lịch đến các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; các nhà đầu tư, đối tác phát triển trong nước và quốc tế nhằm huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch; Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của thị trường khách trong giai đoạn phát triển mới (trong đó nhấn mạnh: cần tập trung xây dựng, ban hành các Đề án, chương trình phát triển du lịch, huy động nguồn lực cho phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng tại các khu, điểm điểm du lịch có tiềm năng để trở thành khu du lịch quốc gia như: Cao nguyên Sìn Hồ, khu du lịch Ô Quy Hồ...; đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch đang thu hút, thực hiện thủ tục đầu tư như: Khu du lịch suối Phiêng Phát, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Pắc Ta, Vườn địa đàng Sơn Bình, khu du lịch cao nguyên Sìn Hồ…; phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới như: Sinh thái núi, hang động và đường thuỷ sông Đà; sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ; du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số; du lịch chuyên đề “lễ hội”, “tâm linh”; du lịch khám phá thiên nhiên, thể thao mạo hiểm... tập trung tại các xã: Bình Lư, Sìn Hồ, Nậm Hàng, Phong Thổ...)

Đình Sơn