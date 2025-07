Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 đối tượng, trong đó có ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.