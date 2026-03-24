Từ chiều 20/3 đến thời điểm hiện tại, khi đăng nhập vào sàn tiền số Onus thông qua ứng dụng trên điện thoại, người dùng đều nhận được thông báo “Đăng nhập lỗi. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng hoặc thông tin đăng nhập và thử lại” và không thể truy cập vào nền tảng này.

Một trong những hình thức hoạt động của sàn Onus được nhiều người tham gia đó chính là hình thức nạp tiền đổi thành đồng token VNDC (1VNDC = 1 đồng Việt Nam) để lấy lãi qua đêm, hoặc tiến hành Farming (một dạng giống gửi tiết kiệm có kỳ hạn) để nhận lãi cao.

Lãi suất cao từ Onus khiến nhiều người gửi tiền vào sàn tiền số này. Ảnh Onus

Theo đó, khi người dùng nạp tiền mặt để mua đồng VNDC, nếu sở hữu 50.000 VNDC trong tài khoản sẽ được nhận lãi qua đêm 10% (trước đây 12,8%) số tiền này được cộng trực tiếp vào tài khoản của người dùng.

Đối với hình thức Farming, người dùng sẽ nạp tiền vào các pool có kỳ hạn mà sàn đưa ra, chẳng hạn kỳ hạn 7 ngày sẽ nhận được lãi suất 9,13%; 30 ngày lãi 10,95%; 90 ngày lãi 11,68%; 365 ngày lãi 13,87%; cao nhất là kỳ hạn 1080 ngày với lãi suất nhận về 17,52%.

Với lãi suất theo tuần hấp dẫn như vậy, nhiều người đã lao vào gửi Onus tahy vì ngân hàng truyền, mặc dù không biết rõ hoạt động huy động vốn này có hợp pháp hay không.

Anh P.D. gửi số tiền hơn 250 triệu vào sàn Onus để lấy lãi cho biết, thay vì chọn ngân hàng, anh bắt đầu gửi tiền của mình vào sàn này từ năm 2022 do thấy lãi suất trên này trả rất cao, kể cả lãi qua đêm lẫn tiết kiệm.

Lúc gửi tiền vào đây anh D. không quan tâm đến rủi ro, đến khi sàn gặp sự cố không thể nạp-rút mấy ngày qua anh mới bắt đầu thấy lo lắng và giờ chỉ mong lấy lại được tiền của mình, bởi vì đây là số tiền tích góp để cưới vợ.

Một nhà đầu tư khác có tên D.C. cũng chia sẻ, khi thấy Onus trả lãi qua đêm và lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn cao như trên anh đã rút tiền tiết kiệm từ ngân hàng chuyển qua nền tảng này, hiện số tiền đang gửi trên sàn gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi sàn không thể đăng nhập và không cho rút tiền, anh cũng không biết phải làm sao.

“Nếu sàn Onus có chuyện gì thì tôi cũng không biết làm sao để lấy lại số tiền của mình đã gửi trên đấy, chỉ mong cơ quan chức năng thông báo và hướng dẫn rõ ràng để tôi còn biết có lấy lại được số tiền của mình không hay nó sẽ đi về đâu”, anh D.C nói.

Tương tự chị N.T.N. sống tại Cần Thơ cũng rất lo lắng khi gửi vào đây số tiền lên đến vài trăm triệu đồng, đây là tiền chị tích cóp từ trước đến giờ và gửi vào sàn để lấy lãi đóng tiền học cho hai đứa con.

"Thấy người ta bảo gửi vào đây lãi suất cao nên tôi cũng gửi theo họ, thực tế tiền lãi nhận được cũng đủ nuôi hai con ăn học. Giờ sàn gặp sự cố này tôi không biết phải làm sao, chỉ mong lấy lại được tiền của mình", chị N.T.N. tâm sự.

Bên cạnh nhiều nhà đầu tư tỏ ra lo lắng về số tiền của mình đã gửi trên Onus, thì nhiều nhà đầu tư tiền số khác dường như xác định trước tinh thần để đón nhận sự việc.

Hàng loạt nhà đầu tư chia sẻ ở một hội nhóm trên mạng xã hội cho thấy có người mất từ vài chục triệu, người mất từ vài trăm triệu và cũng có người mất số tiền lên đến 1 tỷ đồng… nhưng đa số họ không kêu ca nhiều mà chỉ tự trách mình.

“Do mình tham thì chịu thôi, thấy Onus trả lãi cao nên lao vào kiếm ít mà không quan tâm đến rủi ro, mới dẫn đến sự cố ngày hôm nay. Mà đối với dân đầu tư tiền số như bọn mình thì việc này không mới, giờ phải chờ thông báo từ cơ quan chức năng, nếu có cách lấy lại tiền thì tốt, còn không cũng đành chịu vậy”, T.H. một nhà đầu tư vào sàn Onus tại TPHCM chua chát.

"Số tiền tích cóp 4 năm qua xem như mất hết, đành phải chấp nhận thôi chứ biết kêu ai bây giờ", P.L. một nhà đầu tư khác cho biết.

Việc Onus xảy ra chuyện gì và nhà đầu tư có lấy lại được số tiền mình đã nạp vào sàn hay không hiện chưa có câu trả lời, các nhà đầu tư chỉ có 1 việc là chờ đợi.

Từ đây, nhiều nhà đầu tư đã tự rút kinh nghiệm cho mình, ham lợi nhuận cao nên không quan tâm đến tính pháp lý, để rồi khi xảy ra sự cố không biết số tiền của mình đã đi về đâu.