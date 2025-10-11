Theo Khaosod, khoảng 22h ngày 10/10, đồn cảnh sát Muang Trang nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây mất điện hàng loạt xảy ra trên đường Huai Yot, hướng về tiểu khu Na Ta Luang, tỉnh Trang, miền Nam Thái Lan.

Ảnh: Matichon

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương phối hợp cùng đơn vị cứu hộ Quỹ Kusonsathan Trang và Cơ quan Điện lực tỉnh có mặt tại hiện trường.

"Trong xe có 3 người, đều là phụ nữ. Người điều khiển được xác định là cô Natchaya (22 tuổi), chỉ bị thương nhẹ và không phát hiện có nồng độ cồn trong máu", Trung tá Norachai Kaewnu, Phó thanh tra điều tra Đồn cảnh sát Muang Trang, trả lời phóng viên địa phương.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết chiếc bán tải trắng mang biển số Bangkok bất ngờ mất kiểm soát rồi tông thẳng lên ven đường Huai Yot, làm gãy đổ tới 9 cột điện, đồng thời khiến 1 máy biến áp bị hư hỏng nặng. Hiện trường vụ tai nạn kéo dài hàng chục mét. Hậu quả là hơn một nửa thành phố rơi vào tình trạng mất điện kéo dài, giao thông tê liệt trong nhiều giờ.

Ảnh: Khaosod

Ngoài ra, 3 phương tiện cá nhân khác cũng bị ảnh hưởng, hư hỏng do cột điện đè lên hay dây điện rơi trúng.

Theo lời khai ban đầu, nữ tài xế cho biết cô đang trên đường trở về từ lễ hội rước thuyền Hoàng gia. Khi đi qua khúc cua, mặt đường trơn do mưa lớn khiến xe trượt và đâm vào cột điện đầu tiên, kéo theo chuỗi va chạm liên hoàn.

Lực lượng điện lực địa phương đã phải huy động hàng chục công nhân, xe chuyên dụng và máy móc để di dời các cột điện gãy, khôi phục hệ thống. Công tác khắc phục kéo dài suốt đêm và dự kiến hoàn thành vào sáng hôm sau.

Ảnh: Khaosod

Thiệt hại về cơ sở hạ tầng hiện chưa được ước tính cụ thể. Tuy nhiên, đại diện Cơ quan Điện lực tỉnh Trang nhận định, việc thay thế cột điện, sửa chữa máy biến áp và khôi phục hệ thống dây dẫn sẽ mất nhiều thời gian và chi phí đáng kể.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc, đồng thời làm rõ mức độ trách nhiệm của tài xế trong vụ tai nạn gây chấn động này.