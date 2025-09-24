Theo trang tin tức Thairath, vào khoảng 2h ngày 21/9, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông ngoại quốc, đang tìm cách đánh cắp cây rút tiền tự động (ATM) trước chi nhánh Sri Sawat trên đường Maliwan, tiểu khu Ban Thum, huyện Mueang, tỉnh Khon Kaen (Thái Lan).

Ảnh: Thairath

Ngay lập tức, các sĩ quan thuộc đồn cảnh sát Ban Ped đã có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra vụ việc. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô bán tải màu đen có gắn sợi xích lớn phía sau được dùng để buộc cây ATM. Nghi phạm đang lẩn trốn trong một bãi cỏ ven đường gần đó.

Sau khi bị bắt giữ và đưa về cơ quan điều tra, người đàn ông 60 tuổi khai nhận có quốc tịch Hà Lan, kết hôn với vợ người Thái Lan và đã sống ở đây được 6 năm.

Ảnh: Thairath

Trước đó, ông đã đưa cho vợ khoảng 10 triệu baht (6,8 tỷ đồng) để mở một nhà hàng trên đường Prachasamran ở Khon Kaen. Hai vợ chồng cũng sống luôn tại đó. Tuy nhiên, gần đây, công việc kinh doanh không thuận lợi khiến cuộc sống gia đình họ gặp nhiều khó khăn.

Trước khi xảy ra vụ việc, 2 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, tranh cãi lớn về vấn đề tiền bạc. Người chồng sau đó mượn chiếc xe bán tải của một người họ hàng rồi lái đi thực hiện vụ trộm cây ATM chấn động vì muốn bắt chước cảnh trong một bộ phim hành động nổi tiếng.

Người đàn ông ngoại quốc đang phải đối mặt với loạt cáo buộc hình sự liên quan tới trộm cắp tài sản và không được bảo lãnh tại ngoại trong quá trình điều tra. Điều tra ban đầu cho thấy người vợ không liên quan đến vụ việc.