Sau khi diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, chương trình nghệ thuật true Concert 2026 - Tình Đất chính thức được phát sóng trên kênh VTV1 vào 20h10 ngày 31/5/2026.

Lâm Bảo Ngọc

Tiếp nối hành trình của chương trình qua các chủ đề “Nước (2019)” và “Thanh âm của thiên nhiên” (2021), chương trình năm nay lựa chọn “Đất” làm cảm hứng xuyên suốt. Nếu ở những mùa trước, thiên nhiên hiện lên qua thanh âm và không gian thì “Tình Đất” lần này lại đi gần hơn vào cảm xúc con người, từ ký ức, sự gắn bó với quê hương cho tới cảm giác bình yên từ những điều giản dị trong đời sống thường ngày.

Show diễn đi theo hướng vừa phô diễn những hiệu ứng sân khấu “mãn nhãn”, vừa giữ nhịp cảm xúc mềm mại, tiết chế. Chương trình được chia thành 5 phần gồm: “Cánh đồng”, “Hoa trái”, “Nước”, “Rừng” và “Tình đất” kết nối bằng âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động sân khấu để tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt đêm diễn.

Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết chương trình năm nay mang màu sắc rất khác so với nhiều concert thông thường bởi ê-kíp muốn truyền tải thông điệp về sự trân quý mẹ thiên nhiên, yêu thiên nhiên và sống cùng thiên nhiên.

Ca sĩ Pia Linh

''Chương trình có nhiều hình ảnh đẹp liên quan tới giọt sương, hoa lá, khu rừng hay những cội rễ… gửi gắm thông điệp biết ơn và trân quý thiên nhiên. Để truyền tải tinh thần ấy, bên cạnh âm nhạc và trình diễn múa, ê-kíp đã đưa nhiều công nghệ, hiệu ứng hiện đại vào không gian Nhà hát Hồ Gươm như trình chiếu mapping, tương tác màn hình LED… nhằm tạo thêm cảm xúc cho khán giả'' - Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ.

Theo nhạc sĩ Trần Thanh Phương, âm hưởng của dàn nhạc giao hưởng sẽ tạo nên cảm giác rộng lớn, hùng vĩ như núi rừng, đại dương hay bầu trời. Jazz mang lại cảm giác tự do, ngẫu hứng giống như gió hoặc dòng nước đang chuyển động tự nhiên. Rock có thể diễn tả sức mạnh của thiên nhiên như giông bão, sóng lớn hay những năng lượng rất mãnh liệt còn acoustic thì gần gũi, mộc mạc khiến người nghe cảm nhận được sự ấm áp và bình yên của cây cỏ, cánh đồng hay những buổi chiều nhiều gió.

Một trong những tiết mục được khán giả nhắc nhiều sau chương trình là Mãi nương tựa bên người của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ do Pia Linh và Oplus thể hiện. Pia Linh với màu giọng nhẹ, trong kết hợp cùng Oplus trầm ấm mang lại cảm giác bình an rất phù hợp với tinh thần bài hát. Tiết mục giống như một khoảng lặng nhỏ giữa chương trình nhưng lại khiến nhiều người dễ đồng cảm và cảm thấy gần gũi hơn với bài hát, để lại những chiêm nghiệm, suy nghĩ về niềm tin và cuộc sống.

Danh ca Bảo Yến.

Chia sẻ về lý do đưa một ca khúc còn khá mới vào chương trình, nhạc sĩ Thanh Phương cho biết điều khiến anh giữ lại Mãi nương tựa bên người nằm ở cảm xúc chân thành của bài hát. Theo anh, tác giả không phải người làm nghề âm nhạc chuyên nghiệp theo cách bài bản nhưng lại có những suy nghĩ rất rõ ràng về thiên nhiên, đời sống và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên.

Nam nhạc sĩ nhận xét ca khúc mang hơi hướng thiền nhẹ, tạo cảm giác trong trẻo, bình yên và không bị tính toán trong cảm xúc. Anh cho rằng giữa dòng chảy cảm xúc của concert, bài hát xuất hiện như một khoảng tĩnh cần thiết. Khi bắt tay hòa âm, ê-kíp còn đưa thêm những âm thanh tự nhiên như tiếng chim, tiếng gió để tạo không khí phù hợp với tinh thần chung của chương trình.

Về phần mình, Pia Linh bày tỏ sự xúc động khi lần đầu thể hiện Mãi nương tựa bên người trên sân khấu cùng nhóm Oplus và xem đây là một trong những tiết mục đặc biệt nhất của mình thời gian gần đây. Nữ ca sĩ cho biết, ca từ bài hát rất đẹp, nói về cách con người nuôi dưỡng sự bình yên bên trong mình. Với cô, bài hát nhắc nhớ cảm giác sống chậm lại và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống.

Là người thể hiện hai ca khúc Hoa mặt trời và Từ đó, Phan Mạnh Quỳnh bày tỏ sự đồng điệu với tinh thần của concert bởi trong âm nhạc của anh vốn luôn có những hình ảnh gắn với thiên nhiên tươi đẹp, ký ức và cảm xúc đời sống. Nam nhạc sĩ tài hoa bày tỏ ấn tượng với cách ê-kíp dàn dựng những hình ảnh cánh đồng hoa hướng dương bát ngát ở chính miền đất xứ Nghệ quê hương anh, cây cỏ và thiên nhiên trên sân khấu bởi điều đó khiến anh có cảm giác thế giới trong bài hát được mang tới gần hơn với khán giả.

Nếu Marzuz mang đến không gian âm nhạc đương đại và nhiều chiều sâu với ca khúc Nước sâu thì Hà An Huy và Thùy Chi tạo dấu ấn bằng phần kết hợp giàu chất thơ qua bản mashup Ngồi tựa mạn thuyền - Người ở người về. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ đem lại cảm giác thú vị và mềm mại và vừa đủ trong tổng thể chung.

Sau chương trình, Quán quân Vietnam Idol 2023 Hà An Huy chia sẻ, concert để lại nhiều cảm xúc bởi chương trình không chỉ là một đêm nhạc mà còn tạo ra không gian gần gũi với thiên nhiên. Nam ca sĩ cho rằng trong bối cảnh đời sống hiện đại có nhiều thay đổi, con người càng cần quan tâm hơn tới sức khỏe, môi trường và những giá trị mà thiên nhiên mang lại. Điều anh thích ở chương trình là cách những thông điệp về môi trường và sự kết nối với thiên nhiên được truyền tải nhẹ nhàng thông qua âm nhạc và cảm xúc.

Quán quân Vietnam Idol 2023 Hà An Huy.

Sự xuất hiện của danh ca Bảo Yến với Tình cây và đất trong concert mang tới một màu sắc giàu trải nghiệm và nhiều cảm xúc. Giữa nhiều giọng ca trẻ cùng tinh thần âm nhạc đương đại, giọng hát của nữ danh ca tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa các thế hệ nghệ sĩ trong cùng một không gian âm nhạc. Sự xuất hiện ấy cũng khiến concert không chỉ là câu chuyện về tình yêu thiên nhiên mà còn gợi cảm giác về sự tiếp nối của ký ức, cảm xúc và những giá trị được truyền đi theo thời gian.

Đại tá - nhà văn Dương Bình Nguyên chia sẻ cảm nhận về chương trình: “Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở concert này là chương trình không cố tạo ra sự choáng ngợp mà chọn sự dịu dàng. Giữa thời đại sân khấu ngày càng ồn ào, ‘Tình Đất’ đi theo một hướng rất khác, tiết chế, tinh tế và đặt thiên nhiên vào vị trí trung tâm của cảm xúc nghệ thuật. Tôi nghĩ đây không chỉ là một concert âm nhạc mà còn là một thông điệp văn hóa, nhân văn về mối quan hệ giữa con người với đất đai, môi trường và những giá trị bền vững. Điều đáng quý là mọi yếu tố trong chương trình, từ âm nhạc, dàn dựng đến những chi tiết rất nhỏ như món quà cây xanh dành cho khách mời, đều tạo cảm giác chân thành. Đó là lý do ‘Tình Đất’ để lại dư âm rất lâu sau khi khép lại”.

Đỗ Lê