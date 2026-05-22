- Chương trình ‘true Concert” với chủ đề “Tình đất” mới diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ được phát sóng lại trên VTV vào ngày 31/5 tới hẳn là rất đặc biệt với Phan Mạnh Quỳnh?

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình và có nhiều cảm xúc đẹp. Một không gian nhà hát ấm áp, thơ mộng, lãng mạn. Ngay từ sảnh chờ đã được trang trí rất nhiều hoa cỏ, cây lá nên tôi có cảm giác rất dễ chịu. Trong âm nhạc của tôi cũng thường có những yếu tố thiên nhiên, những cảm xúc bồi hồi, xúc động nên khi bước vào không gian của chương trình, tôi thấy có sự đồng điệu khá rõ.

Phan Mạnh Quỳnh được mệnh danh là "vua nhạc phim".

Lần này tôi mang đến hai ca khúc là Hoa mặt trời và Từ đó. Đây đều là những bài hát có màu sắc tích cực, hồn nhiên, gợi ký ức tuổi thơ và thiên nhiên. Nói thật trong gia tài âm nhạc của tôi không có quá nhiều bài hát mang màu sắc tươi sáng như vậy nên buổi trình diễn lần này tại Nhà hát Hồ Gươm cũng đem đến cho tôi cảm giác rất nhẹ nhõm, dễ chịu.

Điều khiến tôi xúc động nhất là phần biên đạo và cách dàn dựng phía sau cho tiết mục rất đẹp, có rất nhiều hoa hướng dương, bươm bướm, cây cỏ… Tôi cảm giác những hình ảnh, ý tứ mà bao năm nay mình đưa vào bài hát cuối cùng đã được minh hoạ một cách sát nhất với tinh thần của ca khúc: Rất phim, rất thơ mộng.

Trong ca khúc Từ đó có những câu như: Thấy nhớ chiếc lá vừa rơi, Chiều nổi gió, Ngậm nhành cỏ dại trên môi, tôi khác một ngày… Đó là cảm xúc của một chàng trai lần đầu biết yêu, thấy mọi thứ xung quanh bỗng trở nên đẹp hơn. Khi nhìn sân khấu có hoa, có bướm bay, tôi đã nghĩ: “À đúng rồi, cảm giác hạnh phúc, bồi hồi của con người đôi khi đúng là như có bướm bay trong lòng” (thành ngữ tiếng Anh “butterfly in the stomach” thường dùng để chỉ cảm xúc lâng lâng, có phần hồi hộp trước một tình huống quan trọng, ví dụ như trước người mình yêu mến - PV).

Tôi cũng rất thích chi tiết ban tổ chức chương trình tặng mầm cây cho khán giả sau chương trình. Tôi rất yêu cây cối, trong âm nhạc cũng có rất nhiều hình ảnh cây, hoa và thiên nhiên. Hy vọng mọi người sẽ chăm sóc những mầm cây ấy thật tốt.

Phan Mạnh Quỳnh trong ‘true Concert - Tình Đất” tại Hà Nội.

- Anh được mệnh danh là “vua sáng tác nhạc phim” với nhiều ca khúc nổi tiếng trong các phim điện ảnh ăn khách, gần nhất là “Hẹn em ngày nhật thực”. Trong số các bài hát viết cho phim, đến hiện tại anh thích bài nào nhất?

Tôi dành rất nhiều đam mê cho nhạc phim vì đó là một quá trình dài hơi và mình được sống cùng câu chuyện, nhân vật trong thời gian khá dài.

Khi làm nhạc phim thường tôi sẽ xem kịch bản, xem bản dựng nháp hoặc tham gia các buổi họp để cập nhật dần nội dung. Bài nào tôi cũng có tình cảm riêng nhưng nếu nói về một bài khiến mình hạnh phúc khi lâu lâu vẫn có người nhắc đến thì chắc là Hà Lan.

Ngày đó khi đạo diễn Victor Vũ đăng poster của Mắt biếc lên, tôi còn chưa biết mình có được tham gia làm nhạc hay không. Nhưng lúc ấy tự nhiên lại có cảm hứng nên ngồi vào đàn và viết ra một giai điệu, kiểu như có linh cảm vậy. Một lúc sau thì anh Victor Vũ gọi thật.

Ban đầu tôi chỉ định viết “Có chàng trai viết lên cây” nhưng sau đó đoàn phim lại muốn làm thêm một bài nữa và khi ấy thì tôi đã có sẵn Hà Lan.

- Phan Mạnh Quỳnh có một gia đình hạnh phúc, một người vợ xinh đẹp luôn đồng hành trong nghệ thuật. Vậy, nhạc sĩ “vay mượn” cảm xúc buồn ở đâu để viết nên những ca khúc tình yêu day dứt như vậy?

Với người nghệ sĩ, có rất nhiều cách để cảm nhận những điều xảy ra xung quanh mình. Có lẽ khi mình càng ít áp lực lại càng dễ cảm nhận và thấu hiểu hơn. Đôi khi cảm xúc đến từ những điều đã cũ, những ký ức cũ. Còn khi viết về câu chuyện của ai đó, tôi có thể liên tưởng đến một cảm xúc nào đó rồi từ đó triển khai thành bài hát.

- Anh được biết đến nhiều ở vai trò sáng tác nhưng vài năm gần đây dường như thu nhập chính của anh lại nghiêng nhiều về việc đi hát. Một số khán giả nói vui rằng họ mua vé xem anh hát một phần nhưng thích nhất là cách Phan Mạnh Quỳnh trò chuyện trên sân khấu “tưng tửng, thật thà và có duyên”. Trước mỗi show diễn, anh có chuẩn bị trước cho những màn giao lưu?

Thật ra tôi không chuẩn bị kiểu viết sẵn mình sẽ nói gì trên sân khấu đâu. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, khi đi chơi hay đi làm, nếu thấy điều gì vui vui hoặc mắc cười thường ghi chú lại. Có khi lâu lâu đọc lại mới nhớ lúc đó mình đã thấy buồn cười như thế nào.

Khi lên sân khấu vẫn cần phản xạ. Có những “miếng” sẽ rớt (cười), có những câu chuyện mình giữ lại để xem đúng thời điểm thì đưa vào. Với tôi, một đêm diễn thành công là khi mọi thứ diễn ra liền mạch, khán giả cười rúc rích với những câu chuyện của mình và biết mình đã kết nối được cảm xúc với mọi người.

Dù viết nhiều nhạc buồn nhưng từ nhỏ tôi đã thích việc những gì mình nói có thể khiến người khác cười. Sau này đi diễn, đặc biệt ở những đêm nhạc có nhiều thời gian trò chuyện với khán giả, tôi thấy đó là một điều rất vui.

Đỗ Lê

Ảnh: FBNV