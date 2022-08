Ngày 24/8, Sina đưa tin Giám đốc bệnh viện Trường Canh cho biết – ông Trần Kiến Tông- cho biết Lâm Chí Dĩnh đã hồi phục sức khỏe và được trở về nhà.

Trước đó, nam diễn viên "Thiên long bát bộ" vướng tin đồn tình hình sức khỏe xấu đi. Anh khó khăn trong việc ăn uống, không thể há được miệng phải đặt ống thông dạ dày qua mũi.

Sau đó, đại diện công ty quản lý của Lâm Chí Dĩnh phủ nhận và cho biết anh đang hồi phục sức khỏe nên sẽ không có phản hồi trong thời gian tới.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo chia sẻ của ông Trần Kiến Tông, Lâm Chí Dĩnh xuất viện về nhà để hồi phục sức khỏe dưới sự giám sát của chuyên viên y tế.

Lâm Chí Dĩnh và con trai tai nạn giao thông ngày 22/7. Sau khoảng một tháng điều trị, nam diễn viên trải qua 4 cuộc phẫu thuật nối xương bả vai, xương tay, tái tạo khuôn mặt bằng công nghệ in 3D. Các bác sĩ bệnh viện Trường Canh khẳng định xương bả vai và xương tay sẽ mất khoảng 6 tháng để phục hồi. Riêng đối với việc tái tạo khuôn mặt và khôi phục diện mạo, ngôi sao Đài Loan mất khoảng 1 năm để phục hồi.

Những người có mặt trong hiện trường tai nạn kể lại, chiếc xe Tesla màu trắng bốc cháy dữ dội sau 5 giây cứu được Lâm Chí Dĩnh. Tai nạn kinh hoàng khiến cho nam diễn viên bị chấn thương sọ não, vỡ xương mặt, gãy tay, gãy xương bả vai. Đến nay sức khỏe Lâm Chí Dĩnh đã phục hồi.

Lâm Chí Dĩnh.

Vài ngày trước, Trần Nhược Nghi đã đăng tải dòng cảm xúc nhắn nhủ đến Lâm Chí Dĩnh: “Trải qua bão tố. Chúng ta lại thấy được ánh mặt trời”. Trong thời gian ở viện điều trị 1 tháng, Trần Nhược Nghi là người chăm sóc cho diễn viên Sợi dây chuyền định mệnh.

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974. Năm 1991, anh gia nhập làng giải trí khi chỉ mới 17 tuổi trong vai trò ca sĩ. Một năm sau anh phát hành album đầu tiên với tên gọi Not every long song have sweet memories, và trở nên nổi tiếng. Với biệt danh "Little Whirlwind - Cơn lốc nhỏ", anh được mệnh danh là một trong 4 "Tiểu Thiên Vương" ở Đài Loan. Anh được công chúng biết đến không chỉ là ca sĩ mà còn là diễn viên nổi tiếng với những vai ấn tượng trong các phim: "Thiên long bát bộ", "Sợi dây chuyền định mệnh", "Tuyệt đại song kiêu... ".

Ngoài ca hát, diễn xuất, anh còn là tay đua xe công thức 1 chuyên nghiệp Đài Loan. Năm 1997, Lâm Chí Dĩnh từng gặp tai nạn và suýt mất mạng khi ra khỏi xe vài giây trước khi chiếc xe bốc nổ.

Thắm Nguyễn