Ngày 25/8, hơn 250 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các cơ quan quản lý đã tham gia diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Chương trình do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức với chủ đề “Du lịch Lâm Đồng phát triển xanh - liên kết - bền vững - hội nhập quốc tế”.

Tại diễn đàn, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã giới thiệu tổng quan về những tiềm năng và lợi thế nổi bật của địa phương sau khi hợp nhất.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Theo đó, tỉnh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, đa dạng hơn, tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy nhiều lĩnh vực, trong đó du lịch được xác định là ngành kinh tế trọng điểm.

Ông Tuấn nhấn mạnh, du lịch Lâm Đồng sở hữu những lợi thế đặc biệt mà không địa phương nào có được, như sự kết nối giữa biển và cao nguyên, hệ thống tài nguyên thiên nhiên, văn hóa phong phú và đa dạng các sản phẩm du lịch độc đáo. Đây chính là nền tảng quan trọng để tỉnh xây dựng các sản phẩm du lịch có chiều sâu, sức cạnh tranh cao trong tương lai.

Theo ông Tuấn, trong bối cảnh mới, Lâm Đồng xác định phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng, bền vững, không chạy theo số lượng khách mà chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm của du khách. Đồng thời, địa phương cam kết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn tài nguyên, môi trường, văn hóa; đảm bảo lợi ích cộng đồng và sự tham gia tích cực của người dân.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho rằng, tỉnh Lâm Đồng cần cơ cấu lại thị trường khách, chuyển từ phục vụ đại trà sang phân khúc khách chất lượng cao để hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Toàn cảnh diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Theo ông Hải, tỉnh cần đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng caodựa trên nền tảng tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa bản địa. Trong đó, cần ưu tiên đầu tư đồng bộ vào các loại hình như du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch địa chất - thám hiểm, du lịch biển, du lịch văn hóa - tâm linh, nghỉ dưỡng cao cấp và kinh tế đêm.

Việc phát triển các sản phẩm này phải gắn với xây dựng thương hiệu điểm đến mang bản sắc riêng, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực cho du lịch Lâm Đồng phát triển trong giai đoạn tới.

Cũng phát biểu tại diễn đàn, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Vietravel, đề xuất Lâm Đồng cần phân nhóm các thị trường khách quốc tế để xây dựng chiến lược khai thác phù hợp, hiệu quả hơn.

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Theo bà Hoàng, với những thị trường đã ổn định, tỉnh nên tiếp tục duy trì các đường bay thường lệ. Đối với các thị trường mang tính mùa vụ, cần ưu tiên khai thác bằng các chuyến bay thuê chuyến, sau đó từng bước phát triển thành đường bay cố định khi đủ điều kiện.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư cũng thảo luận về đổi mới chính sách đầu tư, xây dựng thương hiệu, xúc tiến quảng bá, liên kết vùng và chuyển đổi số. Nhiều ý kiến nhấn mạnh giải pháp xây dựng và quản trị thương hiệu điểm đến, đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá, truyền thông, phát triển sản phẩm du lịch.

Xuân Ngọc