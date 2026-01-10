Chiều ngày 9/1, tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương, Đà Lạt), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện 29 cơ quan báo chí đã thực hiện Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2026.

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất, đa văn hóa, đa sắc màu, địa hình trải rộng và là tỉnh có vị trí địa chính trị quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - phát biểu tại hội nghị

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông lần này nhằm tăng cường truyền thông, quảng bá tiềm năng về kinh tế, xã hội và các lĩnh vực khác của địa phương. Trên cơ sở đó, tỉnh Lâm Đồng và cơ quan báo chí đồng hành, thống nhất nội dung, truyền thông mạnh về phát triển kinh tế, chính trị, xã hội.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, nội dung tuyên truyền trọng tâm của tỉnh Lâm Đồng năm 2026 là tuyên truyền nội dung các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh hội nghị

Báo chí sẽ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tuyên truyền Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026 của Trung ương, của tỉnh; Báo chí tuyên truyền các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong triển khai thực hiện.

Tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa thông tin về các chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm của Chính phủ, của tỉnh Lâm Đồng trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác với đại diện các cơ quan, báo chí

Báo chí quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về các lĩnh vực, nhất là về tiềm năng kinh tế, du lịch Lâm Đồng; truyền thống lịch sử, văn hoá; hình ảnh tốt đẹp về con người Lâm Đồng; tiếp tục quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, tích cực hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Ông Võ Thanh Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Thanh Bình - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, đánh giá cao sự đồng hành của báo chí trong thời gian qua. Theo đó, các cơ quan thông tấn, báo chí đã kịp thời lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời phát hiện, tuyên dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực trong đời sống xã hội...

Vĩnh Phú