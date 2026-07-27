Tối 25/7, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng – Thư viện – Công viên tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Dự buổi lễ có đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, người dân và du khách.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự lễ khánh thành

Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng – Thư viện – Công viên có tổng diện tích hơn 24,1ha, được đầu tư gần 525 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Đây là hai công trình hạ tầng trọng điểm, góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, chỉnh trang đô thị, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, văn hóa và du lịch cho khu vực phía Tây của tỉnh.

Ngoài ra, Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa là một trong số ít quảng trường của cả nước có không gian cảnh quan ven hồ kết hợp trung tâm thương mại. Sau khi hoàn thành, công trình nằm trong nhóm 10 quảng trường có quy mô lớn nhất cả nước và là quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên – Duyên hải Nam Trung Bộ.

Động lực mới cho phát triển văn hóa, du lịch tại khu vực phía Tây Lâm Đồng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, việc hoàn thành và đưa đồng thời 2 công trình vào sử dụng không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, hạ tầng đô thị hiện đại, mà còn tạo dựng không gian công cộng văn minh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chính trị, văn hóa, giáo dục, vui chơi và giải trí của nhân dân.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu.

Các công trình còn tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan, quảng bá hình ảnh địa phương và mở ra cơ hội mới trong thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc hoàn thành hai công trình là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đối với sự phát triển của địa phương; đồng thời là kết quả của sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các đơn vị thi công và sự đồng thuận của nhân dân trong suốt quá trình triển khai dự án.

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, sau khi đưa vào khai thác, các sở, ngành, địa phương và đơn vị quản lý cần tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư, xây dựng Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng – Thư viện – Công viên trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng, địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế quy mô lớn của khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng.

Đại biểu dự lễ khánh thành

Việc đưa Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng – Thư viện – Công viên vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới về kiến trúc, cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng không gian công cộng, qua đó thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, thương mại và kinh tế – xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

Phối cảnh Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng – Thư viện – Công viên tại phường Bắc Gia Ngĩa (tỉnh Lâm Đồng)

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân và 5 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng trao 15 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Song Anh