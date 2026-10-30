Tỉnh Lâm Đồng chính thức triển khai bộ nhận diện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 đến các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp trên toàn tỉnh nhằm thống nhất hình ảnh và đẩy mạnh công tác truyền thông.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp chủ động khai thác, sử dụng bộ nhận diện trong mọi hoạt động thông tin, tuyên truyền và quảng bá.

Yêu cầu trọng tâm là việc sử dụng phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ về hình ảnh và đúng quy cách.

Các đơn vị cần ứng dụng linh hoạt, phù hợp với mục đích, chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mình.

Sở cũng đề nghị tăng cường độ phủ sóng của bộ nhận diện thông qua việc đăng tải, chia sẻ trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và nền tảng truyền thông số. Hình ảnh nhận diện cần được lồng ghép trong các hoạt động cổ động trực quan như màn hình LED, pa-nô, áp phích, ấn phẩm và các hình thức truyền thông phù hợp khác.

Hình ảnh thuộc bộ nhận diện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Việc triển khai đồng bộ này được thực hiện theo Kế hoạch số 9104 (ngày 15/6/2026) của UBND tỉnh Lâm Đồng, hướng tới mục tiêu tạo sự thống nhất cao nhất trong công tác quảng bá lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh sự kiện đến người dân cùng du khách trong nước và quốc tế.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 31/12, với 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng, mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”. Lễ khai mạc dự kiến vào ngày 19/12, trong khi chương trình bế mạc kết hợp chào năm mới 2027 sẽ diễn ra vào ngày 31/12.

Không gian lễ hội sẽ được mở rộng từ khu vực trung tâm đến các phường, xã, với các công trình hoa, tuyến đường hoa và tiểu cảnh được duy trì qua Tết Nguyên đán. Đây là cơ hội lớn để giới thiệu giá trị văn hóa, cảnh quan và sản phẩm đặc trưng của vùng đất Lâm Đồng đến với du khách.

Khẩn trương chỉnh trang, chuẩn bị không gian lễ hội

Để chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI vào cuối năm nay, hiện nhiều vườn hoa ở Đà Lạt đang tích cực chỉnh trang cảnh quan và bổ sung không gian trưng bày độc đáo, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Những ngày này, Đà Lạt đang khoác lên mình chiếc áo rực rỡ. Hoa từ các nhà vườn và làng hoa được chuyển về phố, tiểu cảnh được sắp đặt, và các tuyến đường được tô điểm, tạo nên không gian nghệ thuật sống động.

Những giá trị văn hóa, cảnh quan, sản phẩm đặc trưng sẽ được giới thiệu rộng rãi hơn đến du khách qua Festival Hoa Đà Lạt.

Nhiều công nhân đã được huy động để làm mới cảnh quan, tăng sức hấp dẫn cho Vườn hoa Đà Lạt. Ngoài việc cải thiện không gian, vườn cũng chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ và bổ sung dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách.

Ban Quản lý Vườn hoa Đà Lạt đã xây dựng kế hoạch trưng bày hoa và cây cảnh cho Festival Hoa sắp tới, với 4 hoạt động chính: trưng bày hoa và cây cảnh của các nghệ nhân, hội thi bonsai và cây kiểng, hội thi ghép hoa nghệ thuật, và trưng bày sắc hoa phong lan.

Các hoạt động này không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của hoa, cây cảnh mà còn tạo cơ hội cho nghệ nhân thể hiện kỹ thuật và sự sáng tạo.

Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân, du khách những điểm khác biệt, ấn tượng.

Ban Quản lý cũng đang chuẩn bị hơn 142.000 túi, chậu hoa cho sự kiện. Việc chỉnh trang và bố trí tiểu cảnh được thực hiện tỉ mỉ nhằm tạo không gian hài hòa, thuận tiện cho khách tham quan.

Theo dự kiến, công tác trồng hoa sẽ hoàn thành vào giữa tháng 11, và đến giữa tháng 12, các bồn hoa sẽ đồng loạt khoe sắc, sẵn sàng chào đón du khách đến với Festival Hoa Đà Lạt 2026.

Xuân Ngọc