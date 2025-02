Mất ngủ do… căng thẳng

Trong nhịp sống hiện đại, con người ngày càng đối diện nhiều áp lực. Với người trẻ là áp lực học hành, thi cử, công việc, các mối quan hệ tình cảm. Còn người trung niên, cao tuổi thì lại có những nỗi lo về gia đình, con cái, sự nghiệp, tiền bạc, bệnh tật… Điều này khiến nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất ngủ.

Mỗi lần căng thẳng là chị Sa lại bị mất ngủ, giảm hiệu quả công việc. Ảnh: NVCC

Chị Vũ Kim Sa - Giám đốc một doanh nghiệp chia sẻ - cứ khi nào stress vì công việc bận rộn, phát sinh trục trặc là chị lại bị mất ngủ, khi thì vài ngày, khi thì 1 - 2 tuần.

“Mỗi lần như vậy tôi nằm cả tiếng đồng hồ mà không thể ngủ nổi, trong đầu lộn xộn bao nhiêu suy nghĩ. Cứ nghĩ hết chuyện nọ lại sang chuyện kia. Cả đêm tôi chỉ ngủ được khoảng 1 - 2 tiếng. Sáng ra người phờ phạc, làm việc kém hiệu quả nên lại càng căng thẳng hơn”, chị chia sẻ.

Theo chuyên gia y tế, căng thẳng khiến não bộ không được thư giãn có thể dẫn đến khó ngủ, mất ngủ.

Khi bị mất ngủ, não bộ phải hoạt động liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng, khiến căng thẳng thêm trầm trọng, tạo thành vòng lặp luẩn quẩn: căng thẳng - mất ngủ - căng thẳng hơn - tiếp tục mất ngủ. Tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống.

Bí quyết giúp dễ ngủ, ngủ ngon

Để cải thiện tình trạng mất ngủ, nhiều người chú ý xây dựng thói quen ngủ sớm, ngủ đúng giờ, ưu tiên một số loại thực phẩm tốt cho hệ thần kinh trong chế độ ăn hàng ngày, tìm kiếm các biện pháp thư giãn tinh thần hay sử dụng thêm sản phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK), trong đó có thể kể đến TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình.

TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình có chiết xuất Bình vôi vốn được biết đến với công dụng hỗ trợ an thần, giảm lo âu, dịu thần kinh (theo y học cổ truyền). Sản phẩm còn có chiết xuất Nữ lang khả năng điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ ngủ ngon, sâu giấc. Theo Dược phẩm Tâm Bình, chiết xuất Nữ lang trong sản phẩm được nhập khẩu từ châu Âu, đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp chứng nhận an toàn GRAS.

Ngoài 2 chiết xuất thảo dược nhập khẩu, TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình còn có các dược liệu quý đã được y học cổ truyền sử dụng hàng ngàn năm dành cho người mất ngủ như: Tâm sen, Lạc tiên, Lá vông, Phục thần…

TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình không chỉ hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, mà còn hỗ trợ an thần, giảm lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh, giúp dễ ngủ, ngủ ngon.

Chị Sa sử dụng TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình để hỗ trợ ngủ ngon. Ảnh: NVCC

Sau một thời gian sử dụng TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình, chị Vũ Kim Sa chia sẻ: “TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình giúp tôi dễ ngủ, ngủ ngon hơn. Nhờ ngủ được nên sáng dậy tôi cảm thấy người khỏe khoắn, đầu óc sáng suốt, tháo gỡ các công việc vướng mắc hiệu quả hơn”.

TPBVSK An thần ngủ ngon Tâm Bình có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Thông tin chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước: 1800 28 28 85 để được tư vấn. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh!

Đinh Thùy