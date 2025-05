Sáng nay, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh thừa ủy quyền Thủ tướng trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1), trong đó đề xuất tăng tổng mức đầu tư toàn bộ dự án từ 17.837 tỷ đồng lên 21.551 tỷ đồng (tăng 3.714 tỷ đồng); chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Tăng hơn 3.700 tỷ đồng tổng mức đầu tư dự án Biên Hòa - Vũng Tàu

Bộ trưởng Xây dựng cho biết, lý do điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) là do quá trình thực hiện đã phát sinh một số yếu tố làm tăng tổng mức đầu tư của các dự án thành phần được Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt.

Cụ thể, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có biến động lớn, dự kiến hơn 9.800 tỷ đồng, tăng hơn 3.200 tỷ đồng so với ước tính trước đó .

Theo Bộ trưởng Xây dựng, biến động về đơn giá bồi thường tại tỉnh Đồng Nai tăng 539 tỷ đồng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 2.688 tỷ đồng tại thời điểm thu hồi đất là một trong những nguyên nhân chính.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Quốc hội

Tiếp đó, chi phí đầu tư xây dựng cũng tăng hơn 480 tỷ đồng so với dự kiến là khoảng 11.700 tỷ đồng.

Giải trình việc này, Bộ trưởng Xây dựng cho biết là do biến động đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công so với thời điểm lập hồ sơ; do tối ưu giải pháp thiết kế cho phù hợp với điều kiện thực tế; bổ sung một số hạng mục như trạm kiểm tra tải trọng, nút giao mới,…

Liên quan đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cơ bản nhất trí với sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đã được nêu tại tờ trình của Chính phủ.

Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ “làm rõ hơn nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chuẩn bị đầu tư dự án chưa kỹ lưỡng dẫn đến tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí đầu tư xây dựng so với sơ bộ tổng mức đầu tư đã được Quốc hội quyết nghị cho dự án này”.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku 4 làn, hoàn thành năm 2029

Với dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Bộ trưởng Xây dựng cho hay, hệ thống giao thông kết nối khu vực tỉnh Gia Lai và Kon Tum với Bình Định và các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu bằng tuyến đường bộ.

“Vận tải đường thủy không có điều kiện phát triển; vận tải đường sắt không hiệu quả do chênh lệch địa hình, chi phí đầu tư rất cao; vận tải hàng không chủ yếu phục vụ vận tải hành khách cự ly dài tới khu vực phía Bắc và phía Nam”, ông Minh nêu rõ.

Dự kiến tuyến cao tốc thực hiện từ năm 2025, hoàn thành năm 2029, có quy mô đầu tư 4 làn, vận tốc thiết kế 100km/h, có điểm đầu tại Quốc lộ 19B thuộc địa phận Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; điểm cuối tại đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tổng chiều dài khoảng 125 km; trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định khoảng 40 km, qua địa phận tỉnh Gia Lai khoảng 85 km.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Quốc hội

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho biết theo chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, dự kiến tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai sẽ sáp nhập thành tỉnh Gia Lai, khi đó dự án sẽ nằm trọn trong địa bàn một tỉnh.

Bên cạnh đó, dự án có địa hình phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao, do đó đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn các nguyên tắc, tiêu chí phân chia các dự án thành phần, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với định hướng sáp nhập 2 tỉnh gắn với năng lực quản lý của địa phương.

Ngoài ra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng lưu ý “các dự án quan trọng quốc gia cần phải báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội. Do đó, ông đề nghị Chính phủ cần khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến mới đủ điều kiện trình Quốc hội”.