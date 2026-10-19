Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo, làm rõ quy trình liên quan đến bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường tại bệnh viện.

Chiều 19/10, trao đổi với P.V VietNamNet, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết đã đề nghị Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa (phường Phan Rang) cùng Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận báo cáo sự việc bé gái 9 tháng tuổi tử vong để làm rõ các thông tin liên quan.

Sở Y tế đề nghị hai bệnh viện này khẩn trương báo cáo diễn biến khám, điều trị, cấp cứu, chuyển viện và bảo quản đầy đủ hồ sơ bệnh án, dữ liệu liên quan. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa phải thành lập Hội đồng chuyên môn để rà soát, đánh giá quá trình khám, điều trị và chuyển viện. Đối với Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, tổ chức kiểm thảo tử vong theo quy định.

Sở Y tế Khánh Hòa yêu cầu làm rõ vụ bệnh nhi 9 tháng tuổi tử vong ở bệnh viện. Ảnh: N.X

Động thái này diễn ra sau khi chiều 18/10, bệnh nhi (9 tháng tuổi) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa khám do sốt và ho, được chẩn đoán viêm phổi và chỉ định theo dõi. Đến 19h30 cùng ngày, bệnh nhi khó thở, ngừng tim, ngừng thở.

Bệnh nhi được hồi sức cấp cứu, đặt nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, nơi ghi nhận bệnh nhi đã tử vong trước khi đến.

Bức xúc trước sự ra đi đột ngột của bé, người nhà đã có những phản ứng gay gắt tại bệnh viện. Các đoạn video ghi lại cảnh tượng này sau đó lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, bên cạnh việc đề nghị hai bệnh viện báo cáo kết quả, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và giám định pháp y.

Sở Y tế sẽ tiếp tục theo dõi, tổng hợp thông tin và phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ vụ việc, đồng thời cung cấp thông tin khi có kết quả chính thức, bảo đảm khách quan và tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhi và gia đình.