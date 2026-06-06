Ngày 6/6, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông tin đơn vị vừa phối hợp với các bệnh viện thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi 13 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn. Trái tim được điều phối từ người hiến chết não 32 tuổi tại Bệnh viện Nhân dân 115, mang lại cơ hội sống mới cho bệnh nhi sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Trước đó khoảng 6 tháng, cháu bé này xuất hiện tình trạng phù chân, khó thở tăng dần và được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tuy nhiên, bệnh cơ tim giãn vẫn tiếp tục tiến triển khiến chức năng tim suy giảm nghiêm trọng. Khi các phương pháp điều trị nội khoa không còn hiệu quả, ghép tim trở thành cơ hội cuối cùng để duy trì sự sống.

Video ê-kíp xuyên đêm chuyển giao sự sống. Nguồn: BVCC

Nguồn tim hiến được điều phối từ một nam bệnh nhân 32 tuổi bị xuất huyết não nặng tại Bệnh viện Nhân dân 115. Trong thời khắc đau thương, gia đình người bệnh đã quyết định hiến tặng mô, tạng để cứu giúp những người đang chờ ghép.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã kích hoạt quy trình ghép tim khẩn cấp. Sau nhiều giờ phẫu thuật, trái tim mới đã đập trở lại trong lồng ngực bệnh nhi. Hiện người bệnh đang được theo dõi tích cực sau ghép với các chỉ số sinh hiệu ổn định và những dấu hiệu phục hồi khả quan.

Thành công của ca ghép tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị y tế trong công tác điều phối và ghép tạng, đồng thời mở thêm cơ hội sống cho các bệnh nhi mắc bệnh tim giai đoạn cuối tại Việt Nam.

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