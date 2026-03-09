Jonathan G nhận giải 1 triệu USD. Ảnh: People

Jonathan G (không tiết lộ tên đầy đủ) sinh sống tại Alamosa, bang Colorado (Mỹ) trở thành tâm điểm của truyền thông địa phương khi trúng xổ số 1 triệu USD (hơn 25 tỷ đồng).

Là một nhân viên bán điện thoại, câu chuyện của Jonathan gây xúc động bởi hành trình vượt qua nghịch cảnh của một người từng rơi xuống đáy xã hội.

Chia sẻ với đại diện Công ty sổ số Colorado, Jonathan cho biết, anh bước vào siêu thị Walmart trong tâm trạng khá nặng nề. Đó là một ngày doanh số bết bát. Việc tư vấn khách hàng không suôn sẻ khiến anh cảm thấy kiệt sức.

Thỉnh thoảng Jonathan chi khoảng 5 USD (131.000 đồng) cho các trò chơi may rủi. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đứng trước quầy vé số, một linh cảm kỳ lạ đã thúc đẩy anh thay đổi thói quen.

"Trong đầu tôi lúc đó nảy ra ý nghĩ: tại sao không thử loại 20 USD nhỉ, cùng lắm thì mất thêm một chút tiền thôi, có gì tồi tệ hơn được nữa đâu?", Jonathan nhớ lại.

Anh quyết định mua một tờ vé số cào loại 20 USD (524.000 đồng). "Hóa ra đó lại là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi", anh nói.

Khi những ô số dần lộ ra, Jonathan gần như chết lặng. “Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Tôi cứ đứng đó, nhìn trân trân tờ vé số trên tay”, anh nhớ lại.

Với Jonathan, chiến thắng này đã thay đổi cuộc đời. Trước khi có công việc ổn định hiện tại, Jonathan từng trải qua những năm tháng thất nghiệp và phải nương náu trong các khu nhà dành cho người vô gia cư, tờ People đưa tin hôm 7/3.

Jonathan chia sẻ anh sẽ không dùng số tiền này vào những thú vui xa xỉ nhất thời. Thay vào đó, ưu tiên lớn nhất của anh là gia đình.

"Tôi sẽ mang lại cho gia đình một cuộc sống mà trước đây tôi chỉ dám mơ ước", người đàn ông bang Colorado bộc bạch.

Theo công bố từ công ty xổ số, tỷ lệ trúng thưởng của trò chơi này khoảng 1/3, nhưng phần lớn người chơi chỉ nhận về số tiền bằng đúng giá trị vé mua, tức 20 USD. Để chạm tay vào giải thưởng 1 triệu USD như Jonathan, người chơi phải vượt qua tỉ lệ chọi khốc liệt là 1/1.080.000.