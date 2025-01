Sau khi trúng 2,04 tỷ USD từ giải xổ số Powerball vào tháng 11/2022, Edwin Castro quyết định chi 3,8 triệu USD để tậu riêng cho mình một căn biệt thự sang trọng ở Malibu.

Ảnh: NYPost

Nhưng thật không may, bất động sản đắt giá này của Castro đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ cháy rừng kinh hoàng Palisades, theo tờ The New York Post.

Sau khi bị đám cháy rừng quét qua, tất cả những gì sót lại trong căn biệt thự bên bờ biển của Castro chỉ là một vài cột bê tông trơ trụi.

Theo truyền thông địa phương, trước đó, biệt thự này từng có 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm và gần khách sạn Chateau Marmont, biểu tượng của Hollywood.

Đoạn phim do The US Sun thu thập được cho thấy gara trong biệt thự, nơi để bộ sưu tập siêu xe đắt giá của Castro, nay cũng chỉ còn là "dĩ vãng".

Trước đó, nhờ sở hữu biệt thự này, Castro trở thành hàng xóm của loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Ariana Grande, Dakota Johnson hay Jimmy Kimmel.