Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng (SN 1980, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Tham ô tài sản”.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Triệu Tuấn Dũng. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Mặt trời Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du lịch do 3 cổ đông sáng lập. Lợi dụng vai trò là Giám đốc, Chủ tịch HĐQT của công ty, Dũng đã tự lập tài khoản ngân hàng mới của công ty để nhận tiền bán tàu, qua đó có thể tự rút hoặc chuyển khoản.

Dũng thỏa thuận với người mua tàu thanh toán tiền thành hai khoản trong và ngoài hợp đồng để che giấu số tiền bán tàu thực tế với các cổ đông khác.

Khởi tố 6 người không đứng lớp trong vụ hiệu trưởng rút gần 500 triệu ngân sách Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố 6 người không trực tiếp giảng dạy tại Trường Mẫu giáo Kon Pne nhưng vẫn nhận lương từ ngân sách thông qua hồ sơ khống do hiệu trưởng và thủ quỹ lập.

'Dũng trọc Hà Đông' cùng 16 người bị khởi tố "Dũng trọc Hà Đông" cùng 16 người bị khởi tố trong vụ án liên quan kênh YouTube “Đời TV”, chuyên đăng tải phim ngắn có nội dung bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu xã hội đen.