Lạng Sơn:

Ngày 24/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lý Bích Linh (SN 1970, nguyên HĐQT quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Hợp Thịnh) về tội Tham ô tài sản.

Bà Lý Bích Linh bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Kết quả điều tra bước đầu xác định, HTX Hợp Thịnh (trụ sở phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) được thành lập, đăng ký và hoạt động từ năm 2006. Từ năm 2013 đến tháng 8/2019, bà Linh giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã.

Trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, bà Linh đã nhiều lần tự ý rút quỹ tiền mặt của HTX Hợp Thịnh để sử dụng cho mục đích của cá nhân. Số tiền bà Linh tự ý rút rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản chung của HTX.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng và thu hồi triệt để tài sản đã bị chiếm đoạt để xử lý nghiêm theo quy định.

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