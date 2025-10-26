Chương trình truyền hình thực tế Trường học siêu sao gồm 18 tập, dự kiến phát sóng ngày 30/10 trên các kênh HTV7, QPVN, SCTV6, Đài Hà Nội... Các nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ, Hoàng Yến Chibi, Gin Tuấn Kiệt, Thanh Duy, Hải Đăng Doo, Huỳnh Lập… sẽ vào vai các thầy cô đồng hành cùng các bé trong hành trình học tập, trải nghiệm và trưởng thành.

Nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ chia sẻ với phóng viên VietNamNet về vai trò mới này: "Ở chương trình, tôi không chỉ chơi đùa mà còn chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ và cùng các con thực hiện các thử thách. Nhưng thử thách lớn nhất lại đến từ chính các con bởi mỗi bé đều là một cá thể khác nhau, đầy năng lượng và cảm xúc".

Lâm Vỹ Dạ tại họp báo ra mắt chương trình truyền hình thực tế "Trường học siêu sao".

Tôi nghiêm khắc, anh Đạt mềm mỏng

Nói về việc dạy con, Lâm Vỹ Dạ thừa nhận nghiêm khắc hơn so với chồng - diễn viên Hứa Minh Đạt: "Tôi răn đe con nhiều hơn, anh Đạt lại nhẹ nhàng, mềm mỏng. Khi con mắc lỗi, tôi thường phân tích rõ đúng - sai, anh Đạt chọn cách trò chuyện, thậm chí có lúc xúc động đến mức khóc".

Nữ diễn viên cũng thừa nhận từng một lần duy nhất đánh con và day dứt: "Khi đó, con khóc vì không muốn mẹ đi làm. Tôi lỡ đánh một cái rồi cả đêm mất ngủ, khóc vì hối hận. Từ đó, tôi hứa sẽ không bao giờ dùng đòn roi nữa. Tôi nghĩ, chỉ khi bất lực người ta mới chọn bạo lực và tôi không muốn là người mẹ như thế".

Hai con trai của Lâm Vỹ Dạ - Bánh Mì và Xá Xị có tính cách khác nhau. "Bánh Mì điềm đạm còn Xá Xị thẳng thắn, thích là làm ngay. Mỗi bạn có màu sắc riêng nên cũng phải linh hoạt cách ứng xử", cô chia sẻ.

Khi được hỏi về tuổi dậy thì của con trai lớn, Lâm Vỹ Dạ thừa nhận đây là giai đoạn nhiều thử thách: "Bánh Mì thay đổi rất nhanh, từ một đứa hoạt bát thành trầm tính, ít nói. Có lúc tôi sốc vì cảm giác như ông thanh niên nào xuất hiện trong nhà. Nhưng tôi hiểu, con đang lớn và mình phải học cách đồng hành, kiên nhẫn hơn. Ở tuổi này, các con muốn chứng tỏ bản thân và cần được tin tưởng".

Dù cả bố lẫn mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Lâm Vỹ Dạ không định hướng con theo nghệ thuật. "Tôi chỉ mong con học hành đàng hoàng, sống thân thiện và biết chia sẻ. Sau này con chọn nghề gì tôi vẫn tôn trọng. Quan trọng con phải đi bằng thực lực của mình", cô nói.

Hai con trai của cô từng tham gia một số gameshow cùng bố mẹ và nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Tuy nhiên, Lâm Vỹ Dạ tiết lộ: "Các con chỉ thích tham gia khi có bố mẹ cùng chơi. Còn tự mình xuất hiện con chưa đủ tự tin. Tôi cũng hạn chế cho con tiếp xúc mạng xã hội để tránh áp lực và giữ tuổi thơ trong sáng".

Ở giai đoạn con lớn, Lâm Vỹ Dạ chủ động giảm bớt khối lượng công việc: "Trước đây tôi nhận nhiều show, nhưng giờ chọn lọc hơn. Tôi muốn dành thời gian cho con nhiều hơn. Các con cũng đã lớn, có cảm nhận riêng nên mình càng phải tinh tế khi xuất hiện trước công chúng".

Khi được hỏi nếu có lời mời đóng cảnh nóng cô có gật đầu, Lâm Vỹ Dạ hài hước đáp: "Chắc chẳng ai mời đâu! Ngoại hình của tôi thế này, mời là thất bại ngay từ đầu rồi".

Lấy chồng rồi, tôi dịu dàng hơn

Theo lời nữ diễn viên, Hứa Minh Đạt dễ xúc động, nhất là khi con làm sai hoặc lặp lại lỗi cũ: "Anh nói chuyện mà con vẫn không nghe là rơi nước mắt liền".

Không chỉ với con, Hứa Minh Đạt cũng từng bật khóc khi tranh luận với vợ. Lâm Vỹ Dạ kể: "Mỗi lần hai vợ chồng tranh luận, tôi hay nói nhiều mà anh ít cãi lắm. Có lúc tôi nói, anh tức quá không biết nói sao lại… khóc. Tôi thấy buồn cười lắm, hơi tàn nhẫn xíu, nghĩ lại cũng thương".

Gia đình hạnh phúc của Lâm Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ thừa nhận tính cách của cô và chồng ngược hoàn toàn: cô nóng nảy, thẳng thắn và nghiêm khắc, trong khi Hứa Minh Đạt là người điềm đạm, tình cảm và kiên nhẫn. Chính sự đối lập ấy lại giúp họ cân bằng cuộc sống gia đình.

"Anh Đạt lúc nào cũng chọn cách nhẹ nhàng với vợ con, còn tôi mạnh mẽ, cá tính hơn. Nhưng nhờ vậy mà nhà lúc nào cũng có người mềm, người cứng để dung hòa", cô kể.

Dù đã kết hôn hơn 10 năm và có hai con trai, tình cảm của Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt vẫn được nhiều đồng nghiệp và khán giả ngưỡng mộ.