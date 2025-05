Siêu năng lực

Julio Cesar Baldivieso ra mắt giải Bolivia khi mới 12 tuổi và 362 ngày; Freddy Adu ký hợp đồng chuyên nghiệp ở tuổi 14 tại Mỹ vào năm 2001; nhưng sự sớm nở của họ không thể so với Lamine Yamal.

Lamine Yamal thống trị ở tuổi 17. Ảnh: EFE

Viên ngọc của Barca bùng nổ ở đẳng cấp cao nhất khi mới 16 tuổi, và thống trị ở tuổi 17. Trong lịch sử, chỉ các huyền thoại như Pele hay Diego Maradona mới làm được. Ở cùng độ tuổi, ngay cả Lionel Messi cũng không.

Chỉ có thể dùng 3 từ 'siêu năng lực' để nói về Yamal, như thể cậu bị một con nhện phóng xạ cắn như Spiderman, hay một nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Jorge Valdano, nhà vô địch World Cup 1986 với Argentina, từng nói Romario là cầu thủ “hoạt hình” với những chuyển động trong vòng cấm. Yamal còn hơn thế, một siêu anh hùng của Marvel.

Cậu có thể là Spiderman khi lướt bên cánh phải như thể đang trèo tường mà không chạm đất. Có thể là Captain America khi luôn đưa ra quyết định đúng đắn cho đồng đội.

Yamal có thể là Thor khi cần sức mạnh quyết đoán để giải quyết tình huống, như bàn thắng vào lưới Espanyol để định đoạt chức vô địch La Liga, hoặc bàn đưa Tây Ban Nha về đúng quỹ đạo sau khi bị Pháp dẫn trước ở bán kết EURO 2024.

Siêu phẩm vào lưới Espanyol của Yamal. Ảnh: EFE

Hai bàn thắng theo cùng một kiểu: di chuyển cắt vào trong, song song vòng cấm, rồi tung cú sút như Messi thời đỉnh cao – không phải Messi ở tuổi 17.

Messi ra mắt đội một Barcelona ở tuổi 17, trong trận gặp Espanyol, nhưng chỉ thực sự bùng nổ vài năm sau đó. Anh đạt mốc 100 trận khi sắp bước sang tuổi 21.

Lamine Yamal thì chơi trận chính thức đầu tiên khi 15 tuổi, gặp Betis, đạt 100 trận trong trận lượt đi bán kết Champions League với Inter. Có lẽ đó cũng là trận xuất sắc nhất của cậu với Barca.

Trước sự nghiệp lẫy lừng của Messi, việc so sánh có thể là thiếu tôn trọng. Nhưng nó không thể tránh khỏi, nhất là khi cả hai đều trưởng thành từ La Masia.

Simone Inzaghi của Inter từng nhận xét: “Mỗi 50 năm mới xuất hiện một cầu thủ như Yamal”.

So sánh với Messi

Việc so sánh qua 100 trận đầu tiên cho thấy vài nét khác biệt. Messi ghi gần gấp đôi số bàn thắng (41 so với 22), trong khi Yamal lại có số đường kiến tạo nhiều gấp đôi (33 so với 15). Số lần đá chính gần như bằng nhau (76 của Messi; 77 của Yamal).

Người ta có thể tạo ra sự khác biệt mà không cần ghi nhiều bàn, nhưng để đạt được vị thế và danh hiệu lớn, điều đó là cần thiết. Yamal hiểu rõ.

Yamal ghi bàn ở 3 trong 4 trận Siêu kinh điển. Ảnh: EFE

Trong giai đoạn giữa mùa giải, có lúc cậu thất vọng vì ít bàn thắng, nhưng là tác giả của những pha lập công quan trọng. Cậu ghi bàn 3 trong 4 trận Siêu kinh điển mùa này.

Những so sánh sẽ còn tiếp tục, nhưng trước hết cần đặt câu hỏi: liệu Yamal có đủ sức duy trì đỉnh cao, hay rồi trái bóng sẽ trở nên nặng nề như tảng đá của Sisyphus – vị vua trong thần thoại Hy Lạp?

Bóng đá có đủ mọi ví dụ. Nếu “Mozart mới của trái bóng tròn” làm được, câu hỏi tiếp theo là: Yamal còn có thể tiến xa đến đâu, cải thiện điều gì và ở vị trí nào?

Oscar Lopez, HLV cuối cùng của cậu ở Juvenil A, nói: “Những gì các bạn thấy ở Yamal bây giờ, ở tuổi 17, chúng tôi đã thấy từ khi cậu ấy mới 15 tuổi. Khi đó, Lamine thi đấu với các cầu thủ 20 tuổi ở Youth League và trội hơn”.

Lopez không ngạc nhiên trước khả năng lãnh đạo của Yamal, như thể hiện trong trận Inter.

Lamine Yamal ăn mừng kiểu "304" quen thuộc trong trận Villarreal. Ảnh: FCB

“Khi xem trận đấu đó, thấy cách Yamal gánh cả đội, tôi nhớ đến trận Mallorca. Chúng tôi bị dẫn 0-2 trong hiệp một, tôi nói với các cầu thủ cần thay đổi thế nào. Nhưng Lamine chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ tự mình thay đổi mọi thứ”.

Sinh ra ở Esplugues de Llobregat, lớn lên tại khu phố Rocafonda của Mataro, một nơi khắc nghiệt, Barca đã làm ngoại lệ để Yamal sống trong La Masia. Điều này nhằm tránh rủi ro.

Lopez tin rằng hiện nay những rủi ro đó không còn: “Yamal rất chín chắn so với tuổi, hiểu rõ giá trị của mọi thứ và biết mình muốn gì. Tuy ít nói, nhưng luôn đưa ra quyết định đúng, như khi thi đấu trên sân”.

Thuận chân trái, nhưng Yamal đá tốt cả hai chân, chơi lệch phải để thực hiện những pha đi bóng vào trung lộ, như siêu phẩm ở derby với Espanyol, hay mới nhất là bàn thắng vào lưới Villarreal: những pha bóng thể hiện siêu năng lực, nửa Spiderman, nửa Thor.

