Lamoon (nghệ danh cũ: Diễm Hằng Lamoon) viết bài Synth chúc nâng ly từ năm 2024, về tâm trạng, cảm xúc đan xen của cô gái khi chứng kiến người yêu cũ làm đám cưới.

Bài hát thuộc thể loại pop pha trộn EDM, bossa nova và âm hưởng ngũ cung - đặc trưng trong âm nhạc của Lamoon.

Lời bài hát là tâm sự tình cảm với nỗi buồn nhẹ nhàng, thanh thản và một chút tinh nghịch. Trong đám cưới người yêu cũ, cô gái chúc phúc anh tinh tế nhưng cũng ngầm "cà khịa" một cách duyên dáng.

MV bám sát đề tài này, giữa đám cưới đầy màu sắc, Lamoon xuất hiện với phong thái như một "nhạc trưởng", điều khiển mọi cung bậc cảm xúc từ hờn giận, buồn bã đến vui tươi, bùng nổ.

"Em xinh" Lamoon trong MV mới. Ảnh: NVCC

Khách mời đặc biệt góp mặt trong MV là "Em xinh" Juky San. Hai ca sĩ đọ sắc, bày trò tương tác tinh nghịch và nổi loạn trên bàn tiệc.

"Synth chúc nâng ly là bài mang màu sắc dân gian rõ nét nhất trong album đầu tay nên tôi muốn gửi tặng khán giả đầu tiên. Tôi đã đưa vào những yếu tố mới mẻ từ quá trình học hỏi và đổi mới trong sáng tạo. Dù vậy, khán giả vẫn thấy một Lamoon ‘không chạy đi đâu được’ với nhạc ngũ cung hòa quyện trong nhạc điện tử, sự chân thành, cảm xúc và tinh thần nghiêm túc trong từng sản phẩm", ca sĩ chia sẻ.

Album đầu tay có tên Là Moon được ấp ủ trong hơn 2 năm, gồm 9 bài và 1 ca khúc ẩn.

Sản phẩm được xây dựng từ 5 nhân dạng âm nhạc của Lamoon gồm: Game Moon, Healing Moon, Sexy Moon, Moon Shadow và Honey Moon.

Trích đoạn MV "Synth chúc nâng ly"

Đầu tháng 9 tới, Lamoon sẽ thực hiện showcase kết hợp fan meeting với mong muốn tri ân khán giả.

Năm 2025, Lamoon có bước tiến dài trong sự nghiệp, không chỉ âm nhạc mà cả điện ảnh. Đây là "một năm bận rộn" mà cô đã luôn ao ước từ lâu.

"Mọi kế hoạch, từ sáng tạo đến sản xuất, tôi đều chuẩn bị kỹ lưỡng để mỗi bước đi không chỉ là công việc mà còn là sự tận hưởng. Khi đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn, tôi cảm thấy may mắn vì được làm việc nhiều hơn trong nghệ thuật, để cháy hết mình và cống hiến. Mỗi bài học, mỗi kỷ niệm trong năm qua trở thành hành trang quý giá, tạo nên một hành trình mà Lamoon sẽ luôn trân trọng và không bao giờ quên", ca sĩ tâm sự.