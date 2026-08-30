Có những cuộc hẹn được ghi bằng ngày tháng, có những cuộc hẹn được lưu giữ bằng nỗi nhớ. Sau nhiều năm đi qua những hành trình khác nhau, những người bạn cũ lại tìm về bên nhau, gọi nhau bằng biệt danh thuở trước và kể lại những câu chuyện tưởng đã lùi xa theo năm tháng. Lamori Resort & Spa trở thành điểm hẹn dịu dàng cho những buổi họp lớp, gặp gỡ bạn bè và sum vầy tri kỷ.

Buổi tiệc họp lớp ấm áp, nơi tình bạn được nối dài qua năm tháng

Lamori mang vẻ đẹp của một khu nghỉ dưỡng xanh với nét thanh tao của hồ nước, vườn cây và những lối đi nép mình dưới bóng lá. Cảnh sắc ấy tựa một khoảng lặng bình yên, thư thái để mọi người được sống chậm, đủ thi vị để từng khoảnh khắc hội ngộ trở nên đáng nhớ.

Một buổi họp lớp tại Lamori có thể bắt đầu bằng cuộc dạo bước quanh hồ trong ánh ban mai. Những người bạn năm xưa cùng chụp lại một tấm hình, vẫn đội hình ấy, vẫn những gương mặt thân quen, chỉ khác là thời gian đã điểm lên mái tóc vài sợi bạc. Thế nhưng, khi tiếng cười vang lên, tất cả dường như lại trở về với năm tháng học trò trong trẻo.

Đó là sức mạnh kỳ diệu của hội ngộ: giúp mỗi người tạm gác lại địa vị, tuổi tác và những tất bật thường ngày để một lần được sống lại những ngày tháng vô tư.

Mỗi khung hình hội ngộ tại Lamori trở thành một ký ức đẹp.

Với khuôn viên gần 54 ha được bao quanh bởi hồ nước, những khu vườn xanh và đồi cây yên bình, Lamori mang đến nhiều phương án tổ chức linh hoạt cho các chương trình họp lớp và gặp gỡ hội khóa. Tùy số lượng thành viên và phong cách tổ chức, đoàn có thể chọn tiệc thân mật trong nhà hàng, giao lưu tại hội trường, dùng tiệc ngoài trời bên hồ hoặc kết hợp nghỉ dưỡng qua đêm.

Lamori đặc biệt phù hợp với mô hình họp lớp kết hợp trải nghiệm. Ban ngày, các thành viên có thể tham quan cảnh quan, tổ chức trò chơi tập thể tái hiện kỷ niệm học đường, kết hợp tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Khi hoàng hôn buông xuống, buổi tiệc hội ngộ bắt đầu trong ánh đèn ấm áp, bên những thước phim cũ, lời tri ân thầy cô và câu chuyện về hành trình trưởng thành của từng người.

Không gian tại Lotus Restaurant và Pearl Restaurant được trang bị hệ thống phục vụ sự kiện, phù hợp cho chương trình giao lưu, trình chiếu hình ảnh, biểu diễn văn nghệ và lễ kỷ niệm. Với những cuộc gặp gỡ mong muốn gần gũi thiên nhiên, khu vực bên hồ mang đến một khung cảnh thơ mộng để tổ chức tiệc tối, đêm nhạc hoặc hoạt động kết nối.

Tinh hoa ẩm thực hội tụ trong các món ngon được chế biến công phu tại nhà hàng.

Hành trình hội ngộ càng thêm trọn vẹn khi mọi người cùng thưởng thức ẩm thực trong một không gian chỉn chu. Món ngon không chỉ lấp đầy bàn tiệc mà còn đánh thức ký ức: một hương vị quê nhà, một câu chuyện tuổi nhỏ hay những lần chia nhau món quà vặt trước cổng trường. Giữa cuộc đời rộng lớn, đôi khi hạnh phúc chỉ giản dị là được ngồi lại bên những người bạn cũ và cùng nhắc về một thời chưa biết âu lo.

Sau buổi tiệc, những căn phòng nghỉ tiện nghi trở thành chốn thư giãn để các thành viên tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Sáng hôm sau, cả đoàn có thể cùng dùng bữa, uống trà, ngắm mặt hồ trong sương và trao nhau lời hẹn cho lần gặp kế tiếp.

Điểm hẹn bình yên để những người bạn cũ tìm về và viết tiếp câu chuyện thanh xuân.

Thanh xuân không trở lại, nhưng những người từng đồng hành qua năm tháng ấy vẫn có thể tìm về bên nhau. Lamori Resort & Spa không níu giữ thời gian ở lại nhưng nhẹ nhàng tạo nên một miền ký ức mới, để mỗi cuộc tương phùng được tiếp nối bằng niềm vui, sự trân trọng và tình bạn bền lâu.

Diệp Chi