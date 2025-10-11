Sự kiện không chỉ mang đến cơ hội chiêm ngưỡng loài cá mập độc đáo bậc nhất thế giới, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về bảo tồn và gìn giữ đa dạng sinh học biển.

Thủy cung Lotte World Hà Nội là nơi nuôi dưỡng và trưng bày cá mập hổ cát tại Việt Nam

Hành trình làm quen với “gã khổng lồ hiền lành” của đại dương

Cá mập hổ cát gây ấn tượng với hàm răng sắc nhọn xếp nhiều tầng - tạo vẻ ngoài “đáng sợ” nhưng thực chất lại là loài hiền hòa, di chuyển chậm và chủ yếu săn mồi vào ban đêm. Chúng rất ít khi tấn công con người.

Trong tự nhiên, cá mập hổ cát góp phần duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái biển thông qua việc điều chỉnh quần thể cá nhỏ và các loài sinh vật đáy, giúp môi trường biển ổn định và đa dạng hơn. Loài này thường sinh sống ở vùng biển Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, ở độ sâu 1 - 200m, dọc theo các rạn đá ngầm hoặc khu vực gần bờ.

Tuy sở hữu vẻ ngoài đáng sợ với hàm răng sắc nhọn, nhưng cá mập hổ cát lại là loài khá hiền lành và cần được bảo vệ.

Để đưa cá mập hổ cát về Việt Nam, đội ngũ chuyên gia của Thủy cung Lotte World đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng kéo dài nhiều tháng, bởi đây là một hành trình chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi điều kiện đặc biệt về môi trường sống, kỹ thuật vận chuyển và đội ngũ chăm sóc chuyên biệt.

Mỗi cá thể được kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt, vận chuyển bằng bể chuyên dụng duy trì ổn định nhiệt độ, độ mặn, ô xy hòa tan, pH và áp suất nước, dưới sự giám sát của chuyên gia quốc tế. Khi đến Hà Nội, những “cư dân mới” được đưa vào khu cách ly đặc biệt, nơi đội ngũ kỹ thuật và chăm sóc tiến hành theo dõi sức khỏe, giúp cá mập thích nghi dần với môi trường mới trước khi ra mắt công chúng.

Cá mập hổ cát được chăm sóc và thuần hóa tại Thủy cung Lotte World Hà Nội

Anh Trần Tất Đạt - Chuyên viên chăm sóc sinh vật, Phòng bảo tồn sinh vật Thủy cung Lotte World Hà Nội chia sẻ: “Thời gian đầu, cá mập hổ cát còn khá lạ lẫm với môi trường mới, vì vậy chúng tôi phải theo dõi sát sao từng biểu hiện nhỏ: từ cách bơi, phản ứng với con người và cả thói quen ăn uống. Mỗi cá thể được cho ăn bằng dụng cụ chuyên dụng để đảm bảo an toàn và giúp chúng làm quen với chế độ ăn mới”.

Anh Đạt cũng cho biết, để đảm bảo môi trường sống phù hợp nhất cho cá mập hổ cát, đội ngũ kỹ thuật phải theo dõi 24/7 các thông số nước như: độ mặn, nhiệt độ, nồng độ oxy hòa tan, pH; cường độ ánh sáng… đồng thời tiến hành thuần hóa hành vi, giúp cá mập làm quen với sự hiện diện của con người, đảm bảo an toàn cho thợ lặn và các tiết mục biểu diễn dưới nước.

Du khách thích thú khi gặp gỡ cá mập ngay giữa Thủ đô

Theo Thủy cung Lotte World Hà Nội, khu vực Bể chính - nơi trưng bày cá mập hổ cát đã trở thành một trong những điểm nhấn được yêu thích nhất những ngày qua, đặc biệt với các bạn nhỏ. Những chương trình như “Thuyết trình về sinh vật biển & Thợ lặn cho cá ăn” giúp trẻ em và khách tham quan hiểu rõ hơn về tập tính cũng như vai trò của loài cá này trong hệ sinh thái biển.

Khách tham quan sẽ được tìm hiểu về tập tính của cá mập hổ cát thông qua các buổi Thuyết trình về sinh vật biển & Thợ lặn cho cá ăn

Chị Ngọc Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Con tôi trước đây chỉ thấy cá mập trên phim và luôn nghĩ rằng loài có hàm răng sắc nhọn này rất hung dữ. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy chúng bơi lượn nhẹ nhàng trong bể, bé vừa sợ vừa tò mò, cứ dán mắt theo từng chuyển động. Sau khi nghe thuyết trình rằng cá mập hổ cát không tấn công con người và chỉ ăn cá nhỏ, bé bắt đầu thích thú, hỏi đủ điều. Tôi nghĩ đó là cách rất hay để các con vừa được vui chơi, vừa học thêm nhiều điều về thế giới biển”.

Cá mập hổ cát trở thành tâm điểm thu hút du khách, đặc biệt là các bạn nhỏ

Ông Lee Hae Yeol - Giám đốc Thủy cung Lotte World Hà Nội cho biết, việc đưa cá mập hổ cát về Việt Nam không chỉ đánh dấu một bước tiến trong công tác trưng bày và chăm sóc sinh vật biển, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của Thủy cung Lotte World Hà Nội trong việc xây dựng mô hình kết hợp giải trí - giáo dục - bảo tồn.

“Trong tự nhiên, cá mập hổ cát đang đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng và được IUCN xếp hạng “Cực kỳ nguy cấp” do tỷ lệ sinh sản thấp, tình trạng đánh bắt quá mức và ô nhiễm môi trường biển. Bằng việc giới thiệu loài cá mập này tới công chúng, chúng tôi mong muốn giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về sinh vật đặc biệt này, rằng chúng không hề hung dữ mà ngược lại, đang rất cần được bảo vệ; từ đó khơi dậy tình yêu với đại dương và ý thức rằng bảo vệ sinh vật biển cũng chính là gìn giữ môi trường tự nhiên cho tương lai”, ông Lee Hae Yeol nhấn mạnh.

Lệ Thanh