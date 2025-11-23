Mang chủ đề “Yêu thương bắt đầu từ những điều nhỏ nhất”, chương trình đã thu hút hơn 5.000 khách tham dự, trao tặng hàng chục nghìn phần quà và ghi nhận hơn 5.000 lượt trải nghiệm tại hơn 50 gian hàng của các thương hiệu hàng đầu trong ngành mẹ & bé.

Ngày hội dành riêng cho mẹ bầu và em bé

Một festival chuyên biệt cho mẹ và bé được tổ chức bài bản, chỉn chu và có quy mô lớn. Sự kiện do hệ thống JERRY - Mẹ & Bé khởi xướng, hướng đến mục tiêu tạo nên không gian kết nối, chia sẻ và tôn vinh hành trình thiêng liêng của người mẹ - người giữ ngọn lửa yêu thương trong mỗi gia đình Việt.

Không gian đón khách tại TTC Palace Bến Tre, nơi diễn ra Festival với hơn 5.000 lượt khách tham dự.

Tại Festival, khách tham dự được trải nghiệm hơn 50 gian hàng trưng bày sản phẩm chính hãng đến từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước. Các mặt hàng đa dạng gồm sữa, tã bỉm, thực phẩm dinh dưỡng, đồ dùng sơ sinh, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho mẹ bầu. Đây là dịp để các gia đình mua sắm các sản phẩm chất lượng, an toàn với mức giá ưu đãi đặc biệt.

­ Khai mạc Festival Mẹ bầu & em bé JERRY 2025

Chuỗi hoạt động ý nghĩa và nhân văn

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thương mại, Festival còn hướng đến giá trị cộng đồng với nhiều hoạt động hấp dẫn:

Giao lưu cùng bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng: Mẹ bầu được lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia đầu ngành về thai sản, dinh dưỡng, sức khỏe và chăm sóc trẻ nhỏ.

Khu vui chơi và sân khấu tương tác: Không gian sinh động với khu check-in, mini game, hoạt động nghệ thuật và quà tặng hấp dẫn, giúp gia đình lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ, cùng nhau tận hưởng niềm vui trong không khí ấm áp, gần gũi.

Chương trình tri ân hành trình làm mẹ: Những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa được trao tận tay, thay lời cảm ơn sâu sắc gửi đến các bà mẹ luôn hết lòng vì gia đình, vì những hy sinh thầm lặng mà đôi khi chưa được nói thành lời.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động ý nghĩa dành cho mẹ bầu cùng nhiều phần quà hữu ích

Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2025 quy tụ hàng loạt thương hiệu hàng đầu như Abbott, VitaDairy, Nutricare, Vinamilk, Huggies, Bobby, Lineabon, DeLap…, mang đến sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cùng hàng nghìn phần quà và ưu đãi đặc biệt. Nhiều chương trình bốc thăm, tương tác và trò chơi trúng thưởng được tổ chức xuyên suốt, tạo nên không khí sôi động, gắn kết và đầy năng lượng tích cực.

Không gian nhộn nhịp đông đúc dành cho các bé yêu tại khu vui chơi

JERRY - Hành trình kiến tạo cộng đồng yêu thương

Ông Mai Quốc Dũng - Tổng Giám đốc hệ thống JERRY - Mẹ & Bé, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn Festival không chỉ là ngày hội mua sắm, mà là nơi để mẹ bầu và các gia đình cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và yêu thương. Mỗi hoạt động tại sự kiện đều được chuẩn bị bằng tâm huyết, để mang đến cho mẹ và bé những trải nghiệm hạnh phúc nhất”.

Từ khi thành lập, JERRY - Mẹ & Bé luôn theo đuổi sứ mệnh mang đến cho phụ huynh Việt Nam sản phẩm chính hãng, an toàn, cùng dịch vụ tận tâm. Với mạng lưới cửa hàng rộng khắp quy mô gần 50 chi nhánh, phủ rộng 6 tỉnh thành và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Jerry không chỉ là nơi mua sắm tin cậy mà còn là người bạn đồng hành trong hành trình nuôi con và chăm sóc sức khỏe gia đình.

Festival năm nay là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển cộng đồng của JERRY, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn, khơi dậy tinh thần yêu thương và sẻ chia. Bởi tình yêu thương không phải điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ bé như nụ cười của em bé hay sự dịu dàng của người mẹ để tạo nên cuộc sống ấm áp hơn, trọn vẹn hơn mỗi ngày.

Không gian kết nối - nơi khởi nguồn hạnh phúc

Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2025 được tổ chức tại TTC Palace Bến Tre, với sức chứa hơn 1.000 khách. Không gian được thiết kế hiện đại, thoáng đãng, đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho mẹ bầu, trẻ nhỏ và cả gia đình. Ban tổ chức còn chuẩn bị hàng trăm phần quà lưu niệm, nhiều suất bốc thăm giá trị đến từ các thương hiệu tài trợ, cùng khu vực nghỉ chân và chụp ảnh miễn phí dành cho khách tham dự.

Không gian nhộn nhịp đông đúc dành cho các bé yêu tại khu vui chơi

Với quy mô hoành tráng, nội dung nhân văn và thông điệp đầy cảm xúc, Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2025 không chỉ là sự kiện giải trí - mua sắm, mà còn là hành trình kết nối yêu thương giữa các gia đình Việt.

Sự kiện đã mở ra một xu hướng mới cho các hoạt động cộng đồng hướng tới mẹ và bé tại khu vực miền Tây, đồng thời đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của thương hiệu JERRY - Mẹ & Bé, nơi khởi nguồn cho những giá trị yêu thương bền vững.

Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2025 Địa điểm: TTC Palace Bến Tre

Đơn vị tổ chức: Hệ thống JERRY - Mẹ & Bé

Email: mevabedungjerry@gmail.com

Hotline: 0778 142 777

Tố Uyên