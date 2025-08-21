Siêu mẫu Lan Khuê là khách mời đặc biệt của 1 sự kiện thời trang vừa diễn ra tại TPHCM. Cô diện váy đen bratop, điểm nhấn ở phần tùng váy, phối cùng trang sức kim cương đắt đỏ. 
Bộ trang sức Lan Khuê diện có giá hơn 9 tỷ đồng, gồm dây chuyền, đồng hồ và hoa tai của thương hiệu từ Italia. Thiết kế với những viên đá ruby được cắt gọt tinh xảo, phối cùng kim cương giúp tôn nhan sắc của "bà mẹ 1 con". 
Chia sẻ với VietNamNet, Lan Khuê cho biết hiện cô làm nghề thoải mái, không đặt nặng áp lực. Siêu mẫu ưu tiên chọn lọc chương trình, sự kiện phù hợp hoặc thấy được sự đồng điệu với bản thân. 
Quay lại làm nghề, Lan Khuê hạnh phúc vì được ông xã và gia đình ủng hộ. Cô chủ động sắp xếp thời gian, đảm bảo phân bổ hợp lý giữa lịch trình công việc, vừa có thể đảm đương vai trò người vợ, người mẹ. 
Cặp đôi Hà Hồ - Kim Lý tình tứ sánh đôi tại sự kiện. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hà Hồ vẫn giữ sức hút lớn, cô được nhiều nhãn hàng đình đám trên thế giới săn đón và lựa chọn là "Friend of House", gương mặt đại diện...
Trong khi giọng ca sinh năm 1984 quyến rũ, sang trọng với bộ trang sức trị giá hơn 12 tỷ đồng, ông xã của cô cũng gây chú ý với chiếc vòng cổ vàng hồng khảm kim cương, ngọc trai có giá gần 8 tỷ đồng. 
Chi Pu, Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê cùng đọ dáng ở sự kiện. Ca sĩ Chi Pu hiện về nước hoạt động sau thời gian ghi dấu ấn tại thị trường Trung Quốc. Người đẹp tỏa sáng với bộ trang sức có giá 9,3 tỷ đồng. 
Các nghệ sĩ có định hướng nghề nghiệp khác nhau nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và đặc biệt có chung sở thích đam mê thời trang. 
Họ quan niệm trang sức không chỉ tôn lên vẻ đẹp mà còn là tiếng nói cá nhân, giúp mỗi người cảm thấy tự tin, hạnh phúc hơn. 

