Siêu mẫu Lan Khuê hiếm hoi dự sự kiện, hội ngộ đàn chị Hồ Ngọc Hà, Chi Pu, Erik... Họ diện kim cương đắt đỏ có giá gần chục tỷ đồng gây chú ý.
Siêu mẫu Lan Khuê là khách mời đặc biệt của 1 sự kiện thời trang vừa diễn ra tại TPHCM. Cô diện váy đen bratop, điểm nhấn ở phần tùng váy, phối cùng trang sức kim cương đắt đỏ.
Cặp đôi Hà Hồ - Kim Lý tình tứ sánh đôi tại sự kiện. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hà Hồ vẫn giữ sức hút lớn, cô được nhiều nhãn hàng đình đám trên thế giới săn đón và lựa chọn là "Friend of House", gương mặt đại diện...
Trong khi giọng ca sinh năm 1984 quyến rũ, sang trọng với bộ trang sức trị giá hơn 12 tỷ đồng, ông xã của cô cũng gây chú ý với chiếc vòng cổ vàng hồng khảm kim cương, ngọc trai có giá gần 8 tỷ đồng.