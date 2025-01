Tối 15/1, Lễ trao giải Làn sóng xanh lần thứ 27 - 2024 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (Quận 1, TPHCM), quy tụ hàng trăm nghệ sĩ.

HIEUTHUHAI lập kỷ lục

Năm nay, không ngoài dự đoán, các nghệ sĩ bước ra từ 2 chương trình truyền hình Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai thắng phần lớn hạng mục.

Rapper HIEUTHUHAI trở thành nghệ sĩ đầu tiên giành chiến thắng đồng thời 2 hạng mục Nam ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất và Nam ca sĩ/Rapper của năm.

Đáng lưu ý, anh thắng áp đảo hạng mục Nam ca sĩ/Rapper của năm với 44,2% số phiếu bình chọn từ hội đồng gần 250 thành viên ngay cả khi năm nay hạng mục có đến 6 đề cử bao gồm Sơn Tùng M-TP.

Dương Domic là Gương mặt mới xuất sắc còn Quang Hùng MasterD "ẵm" giải Ca sĩ đột phá.

Tiết mục Trống cơm và các anh tài gây chú ý khi càn quét các hạng mục. Cụ thể, tiết mục Trống cơm thắng giải Sự kết hợp xuất sắc, cặp nhà sản xuất Kriss Ngô và Touliver giật giải Hòa âm phối khí.

SlimV - nhà sản xuất âm nhạc của Anh trai vượt ngàn chông gai - là Nhà sản xuất âm nhạc của năm với tỷ lệ bình chọn: 67,4%. "Anh tài" Soobin được xướng tên ở hạng mục Album của năm.

MONO diễn sung dù không giành được cúp nào.

Kết quả một số hạng mục không khó đoán như: Ca khúc của năm thuộc về Sơn Tùng M-TP với bài Đừng làm trái tim anh đau; tlinh thắng Nữ ca sĩ/Rapper của năm; Thiều Bảo Trâm là Nữ ca sĩ/rapper được yêu thích nhất; Bài hát hiện tượng được trao cho Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương và MV của năm thuộc về Không ra gì của Trúc Nhân - Đinh Hà Uyên Thư.

Giải thưởng đặc biệt năm nay là Chương trình của năm trao cho 2 cuộc thi Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai.

Giải Thành tựu vinh danh 2 nhạc sĩ gạo cội Dương Thụ và Bảo Chấn bởi những đóng góp lớn lao cho nền âm nhạc Việt Nam như thông tin trước đó.

Làn sóng xanh làm "Sứ giả hòa bình"

Ngoài tôn vinh âm nhạc và nghệ sĩ, Lễ trao giải Làn sóng xanh lần thứ 27 nối dài truyền thống gắn kết tình nghệ sĩ các thế hệ và chiêu đãi các tiết mục âm nhạc ấn tượng.

Bữa tiệc âm nhạc của Lễ trao giải Làn sóng xanh 2024.

Khi các "anh tài" biểu diễn mash-up hit cá nhân và bài hát chủ đề Hỏa ca (Call me by fire), Dương Domic và dàn sao Anh trai say hi hào hứng, nhún nhảy.

Khi các Anh trai say hi tái hiện loạt hit, Soobin, Cường Seven, Kay Trần... cũng "quẩy" nhiệt tình.

Việc 2 chương trình siêu hot Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng cùng thời điểm khiến người hâm mộ đôi bên không ngừng công kích đối phương và bảo vệ thần tượng.

Trên không gian mạng, cuộc chiến bị thổi phồng, kéo dài từ giữa năm 2024 đến nay chưa từng giảm "nhiệt".

Sự kiện trao giải tạo ra hình ảnh đẹp giữa 63 nam nghệ sĩ.

Đối lập với tranh cãi của người hâm mộ, 30 "anh trai" và 33 "anh tài" tiếp xúc nhau thoải mái, thậm chí quý mến, thân tình và dễ dàng chia sẻ nhau về âm nhạc.

Việc BTC trao Giải thưởng đặc biệt - Chương trình của năm cho "Anh trai say hi" và 'Anh trai vượt ngàn chông gai" tạo ra nhiều ý nghĩa.

Trên sân khấu tối 16/1, đại diện nhà sản xuất 2 chương trình, các "anh trai" Rhyder, Song Luân, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD... đứng xen lẫn các "anh tài" Soobin, Cường Seven, Đăng Khôi, Tuấn Hưng, Tiến Đạt...

Hành động lau mồ hôi cho đàn em của Soobin gây "sốt".

Khi Rhyder phát biểu, hành động Soobin lau mồ hôi trên má rapper 10X được 3.000 khán giả tại Nhà thi đấu Nguyễn Du tán thưởng nồng nhiệt.

Sau phần phát biểu nhẹ nhàng từ đại diện chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai' và rapper Rhyder, các nghệ sĩ trao nhau cái ôm đầy tình cảm, vui vẻ nói cười.

Trên mạng xã hội, hình ảnh đẹp này thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều tài khoản bình luận vui BTC Làn sóng xanh như "sứ giả hòa bình", giúp người hâm mộ đôi bên giảm thiểu tranh cãi.

Các nghệ sĩ ôm nhau thân thiết

Khi nhận giải Nam ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất, HIEUTHUHAI bày tỏ tâm đắc việc Giải thưởng âm nhạc Làn sóng xanh lần đầu thêm nghề nghiệp rapper vào các hạng mục tôn vinh nghệ sĩ. "Điều này có ý nghĩa rất lớn với tôi và các rapper khác trên hành trình làm nghề", anh nói. 9X cũng gây chú ý khi động viên những người đang theo đuổi đam mê: "Đôi lúc, chúng ta thấy hụt hẫng, tự hỏi sao mình đã cố gắng trau dồi bản thân vẫn xuất hiện lời ra tiếng vào, những người không muốn thấy mình thành công. Mọi người đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy tin vào chính mình. Vì những năng lượng, chướng ngại đó chỉ xuất hiện khi chúng ta đi đúng đường".

Về tiết mục âm nhạc, điểm sáng của sự kiện thuộc về bộ ba Phương Mỹ Chi, Tiêu Minh Phụng và Huỳnh Lập với mash-up Miền Tây wrapped kết hợp nhạc trẻ, vọng cổ và rap đồng thời gom hàng chục từ khóa, câu nói là xu hướng giải trí của năm 2024.

Các tiết mục hit dừng ở mức mãn nhãn, đã tai; các tiết mục hát chéo hit là "đặc sản" của Làn sóng xanh lại chưa thực sự ấn tượng.

Mash-up "Miền Tây wrapped" của Phương Mỹ Chi, Tiêu Minh Phụng và Huỳnh Lập

Ảnh: BTC