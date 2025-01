Không chỉ gây sốt với các MV triệu view, game show và concert "Anh trai say hi" đông nghẹt khán giả, HIEUTHUHAI còn gây sốt với nhiều game show đình đám như "2 ngày 1 đêm". Gần như bất cứ chương trình nào có sự góp mặt của HIEUTHUHAI cũng đều gây sự chú ý. Anh cũng là một trong những gương mặt nghệ sĩ giải trí tiêu biểu được mời tới sự kiện Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ văn nghệ sĩ ngày 30/12/2024.

HIEUTHUHAI chia sẻ: "Cảm xúc của em hiện tại rất vinh dự và tự hào vì được đứng ở đây và nhận một giải thưởng có ý nghĩa to lớn với cuộc đời của em. Đây là động lực to lớn để em tiếp tục trên con đường làm nghề và tiếp tục sáng tạo hơn nữa". Ngay sau khi được Bộ VH-TT-DL vinh danh Gương mặt trẻ nổi bật năm 2024, HIEUTHUHAI khuấy động sân khấu với ca khúc Không thể say.

HIEUTHUHAI được vinh danh ''Gương mặt trẻ nổi bật 2024''.

Hạng mục Liveshow ca múa nhạc của năm được trao cho ca sĩ Hà Anh Tuấn với show Sketch a rose thành công tại nước ngoài như Singapore, Australia. Sơn Tùng M-TP giành giải MV Ca múa nhạc nổi bật của năm với ca khúc đạt 117 triệu view Đừng làm trái tim anh đau. Tuy nhiên, cả Hà Anh Tuấn và Sơn Tùng M-TP đều không có mặt để trực tiếp nhận giải.

Ở lĩnh vực âm nhạc, không ai xứng đáng hơn Tùng Dương khi giành giải Ca sĩ nổi bật của năm. Với sự sáng tạo không ngừng nghỉ, luôn làm mới chính mình, Tùng Dương luôn cho ra những sản phẩm âm nhạc mới, thực hiện live concert lần thứ 14 "Người đàn ông hát" hoành tráng và MV "Tái sinh" gây sốt cộng mạng với 11 triệu lượt xem sau 3 tuần đăng tải, liên tục lọt Top 1 Trending của YouTube ngay sau khi phát hành.

Khi được hỏi cảm xúc khi nhận giải, Tùng Dương hát một đoạn trong bài Tái sinh. Anh nói năm qua như được tái sinh trong âm nhạc. "Mỗi lần được giải như thế này như lời nhắc nhở Tùng Dương phải cố gắng hơn nữa" - nam ca sĩ bày tỏ.

NSND Tự Long và ca sĩ Tùng Dương được Bộ VHTT&DL vinh danh.

Năm qua có thể nói là năm đặc biệt của NSND Tự Long khi anh nhậm chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Cùng với đó, NSND Tự Long còn được trao giải Mai Vàng cho Diễn viên hài được yêu thích nhất. Đại tá Tự Long là NSND duy nhất tham gia game show "Anh trai vượt ngàn chông gai" và trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất của chương trình. Dù đã đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp và ở ngoài tuổi 50 nhưng NSND Tự Long vẫn tập luyện hết mình, hát và nhảy vô cùng nhiệt tình trong các tiết mục gây sốt của "Anh trai vượt ngàn chông gai" và trở thành Nghệ sĩ truyền cảm hứng năm 2024 do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch vinh danh.

NSND Tự Long tâm sự: "Xin cảm ơn Anh trai vượt ngàn chông gai đã cho Long và các anh em nghệ sĩ có nhiều cảm xúc. Chúng tôi không nghĩ những câu nói, hình ảnh trong chương trình này lại lan toả như vậy. Và câu cuối cùng vẫn là 'chương trình này là đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới'".

Clip Tùng Dương hát ''Cánh chim Phượng Hoàng'':

Ảnh: Cao Thiên Sinh