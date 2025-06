Ngày 20/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, chỉ sau hơn 5 giờ truy xét nhanh, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM đã bắt được đối tượng Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1995, quê ở TP Cần Thơ (tạm trú tại ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM.

Các trinh sát khống chế và bắt giữ đối tượng. Ảnh: A.X

Trước đó, vào chiều 19/6, một vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm tạp hoá ven quốc lộ 51. Nạn nhân là nữ chủ tiệm, bị sát hại ngay tại nơi buôn bán.

Đối tượng Nguyễn Minh Phúc

Nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, đồng thời huy động lực lượng truy bắt đối tượng.

Đến tối cùng ngày, lực lượng trinh sát xác định nghi phạm đang lẩn trốn ở phường Cầu Ông Lãnh, đồng loạt vây bắt và quật ngã đối tượng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ sát hại chủ tiệm tạp hóa. Ảnh: A.X

Sau đó, cảnh sát đưa đối tượng về trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, kẻ cướp thừa nhận hành vi phạm tội của mình.