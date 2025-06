XEM CLIP:

Ngày 19/6, Cục Hải quan cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện một xe container chở lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Cụ thể, ngày 17/6, trong quá trình kiểm tra tại địa bàn hoạt động hải quan, Tổ công tác Đội 1 đã phối hợp với hải quan Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh – Chi cục Hải quan khu vực VI kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa trong một container vận chuyển từ Trung Quốc.

Theo khai báo, lô hàng gồm hàng tiêu dùng với tổng trọng lượng hơn 24 tấn. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy ngoài số hàng phù hợp với khai báo, lực lượng chức năng còn phát hiện một lượng lớn hàng hóa không được khai báo, nổi bật là 450 chiếc đồng hồ đeo tay nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng Rolex.

Hình ảnh về kho hàng. Ảnh: Hải quan cung cấp.

Ngoài ra, trong container còn chứa nhiều mặt hàng bách hóa khác như mỹ phẩm, bật lửa, sạc dự phòng, áo ngực, đèn ô tô... mà doanh nghiệp không hề khai báo với cơ quan hải quan.

Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp vận chuyển không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hay tài liệu nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm nói trên.

Kết quả giám định sơ bộ xác định 450 chiếc đồng hồ là hàng giả nhãn hiệu Rolex, với tổng trị giá vi phạm ước tính khoảng 45 tỷ đồng.

Hình ảnh về đồng hồ giả nhãn hiệu Rolex. Ảnh: Hải quan cung cấp

Đây không phải là vụ việc đơn lẻ. Trước đó, từ ngày 1-15/6/2025, Đội 1 đã chủ động thu thập thông tin, xác định trọng điểm và phối hợp kiểm tra, phát hiện 4 vụ vi phạm tương tự tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Tang vật thu giữ trong các vụ việc này gồm hơn 5.700 sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Tommy, Nike, Celine, Louis Vuitton, Lacoste, Adidas, New Balance, cùng nhiều mặt hàng không khai báo khác. Đáng chú ý, có trên 700 đôi giày thể thao vừa giả mạo nhãn hiệu Adidas, New Balance, vừa giả xuất xứ “Made in Vietnam”.

Hiện toàn bộ các vụ việc được Cục Hải quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.