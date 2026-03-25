Điểm nhấn của chương trình là sự kiện Đưa đoàn viên đến địa điểm văn hóa với chủ đề Tự hào truyền thống 95 năm, tuổi trẻ lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông. Ảnh: Việt Hùng

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần của xã hội và là động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập tư duy mới, coi văn hóa là 1 trong 4 trụ cột phát triển đất nước, cùng với chính trị, kinh tế và xã hội.

Theo Thứ trưởng, văn hóa không chỉ là di sản mà còn là động lực thúc đẩy thịnh vượng, hòa bình và phát triển bền vững. Điều này cũng là mục tiêu của sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững" do Bộ VHTTDL đề xuất và được UNESCO thông qua vào tháng 11/2025. Sáng kiến thể hiện vai trò chủ động của Việt Nam trong kiến tạo các giá trị phát triển toàn cầu, đồng thời mở ra không gian để thế hệ trẻ hội nhập, sáng tạo và lan tỏa văn hóa dân tộc ra thế giới.

Ghi nhận nỗ lực của Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL và các đơn vị phối hợp, Thứ trưởng đề nghị thời gian tới cần tập trung vào 3 định hướng: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với triển khai Nghị quyết 80; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong bảo tồn, phát huy và thương mại hóa sản phẩm văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

Ông Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ. Ảnh: Việt Hùng

Đánh giá cao mô hình Đưa đoàn viên đến địa điểm văn hóa, ông Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ nhấn mạnh, đây là một cách làm mới, linh hoạt, gắn trải nghiệm thực tiễn với giáo dục truyền thống, góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với thanh niên một cách sinh động, hấp dẫn và hiệu quả. Thông qua đó, các đoàn viên, thanh niên sẽ thức sâu sắc hơn rằng văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Bí thư Đoàn Bộ VHTTDL Lê Minh Đức. Ảnh: Việt Hùng

Tại chương trình, Bí thư Đoàn Bộ VHTTDL Lê Minh Đức khẳng định vai trò đại sứ văn hóa trẻ của đoàn viên, thanh niên trong việc lan tỏa giá trị văn hóa tới cộng đồng. Trong đó, mô hình Đưa đoàn viên đến địa điểm văn hóa được xem là sáng kiến tiêu biểu, thể hiện tinh thần đổi mới, gắn hoạt động đoàn với chuyên môn.

Chuỗi hoạt động còn mang đậm ý nghĩa giáo dục truyền thống. Hơn 500 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu đã tham gia Lễ báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm tại Di tích Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Hoạt động góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới.

Trong chương trình, các đoàn viên được thưởng thức vở cải lương chính luận Nợ nước non do đạo diễn TS. NSND Triệu Trung Kiên, Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam dàn dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ.

Vở cải lương chính luận Nợ nước non kết hợp nghệ thuật cải lương với các loại hình nghệ thuật truyền thống như ví giặm xứ Nghệ, ca Huế, bài chòi và dân ca Nam Bộ, qua đó khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gia đình và những nhân vật có ảnh hưởng đến quá trình hình thành tư tưởng của Người trên không gian văn hóa từ Bắc tới Nam.

Đoàn viên, thanh niên còn có cơ hội tham gia thực hành các hoạt động nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Việt Hùng

Ngoài ra, các đoàn viên, thanh niên còn có cơ hội tham gia thực hành các hoạt động nghệ thuật truyền thống như viết thư pháp, làm tranh dân gian Đông Hồ, vẽ mặt nạ, trải nghiệm các trò chơi dân gian và giao lưu với các nghệ sĩ trẻ biểu diễn nghệ thuật tuồng, chèo, cải lương nhằm góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình yêu và niềm tự hào đối với văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Thông qua chuỗi hoạt động, tuổi trẻ các đơn vị khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống 95 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tiếp tục đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.