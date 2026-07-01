Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy và Đoàn công tác tặng hoa và quà chúc mừng Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh nhân dịp Đại lễ Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo năm 2026 (Ảnh: Báo Cà Mau).

Đoàn do ông Hồ Thanh Thủy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn. Đón tiếp đoàn có ông Phạm Thừa Nhơn - Trưởng Ban, cùng các thành viên Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Cà Mau.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau, ông Hồ Thanh Thủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp, đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của Ban Đại diện, các vị chức việc và đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau. Đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong công tác an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Thông tin những kết quả nổi bật sau 1 năm hợp nhất tỉnh, ông Hồ Thanh Thủy cho biết, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, gắn bó và bền chặt.

“Trong quá trình phát triển, tỉnh Cà Mau luôn nhận được sự đồng hành, chung sức của các tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, ông Hồ Thanh Thủy khẳng định.

Ông bày tỏ mong muốn thời gian tới, Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào tín đồ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường đoàn kết giữa các tôn giáo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và chương trình an sinh xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Phạm Thừa Nhơn - Trưởng Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo tỉnh, khẳng định, đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau. Ảnh: Báo Cà Mau



Thay mặt Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Cà Mau, ông Phạm Thừa Nhơn - Trưởng Ban, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành đến thăm, chúc mừng nhân dịp Đại lễ Khai đạo. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục vận động tín đồ thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.