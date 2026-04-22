Sáng 22/4, Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ công bố cuộc thi viết Cha và con gái lần thứ 4 năm 2026.

Sau 3 mùa tổ chức, cuộc thi đã trở thành một diễn đàn giàu cảm xúc, thu hút hàng nghìn tác giả trên cả nước tham gia. Những trang viết chân thành đã khắc họa hình ảnh người cha với sự hy sinh thầm lặng, đồng thời phản chiếu những tâm tư, tình cảm sâu kín của người con gái, tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ nơi độc giả.

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng BTC cho biết qua 3 lần tổ chức, hàng nghìn bài dự thi được gửi về đều thấm đẫm tình cảm cha con.

"Nhiều tác giả không mong đoạt giải mà chỉ mong được giãi bày nỗi niềm với người cha kính yêu của mình", ông chia sẻ.

Theo BTC, cuộc thi không chỉ là sân chơi văn học mà còn là cầu nối cảm xúc giữa các thế hệ. Nhiều tác phẩm đã chạm tới những tầng sâu thiêng liêng trong tâm hồn người Việt, nơi hội tụ đủ cung bậc cảm xúc từ niềm vui, nỗi buồn đến hạnh phúc và sự tha thứ. Qua đó, cha và con gái có cơ hội thấu hiểu, sẻ chia và hàn gắn những điều chưa từng nói.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng, việc tổ chức cuộc thi viết Cha và con gái không chỉ đơn thuần là tạo ra một sân chơi văn chương mà sâu xa hơn là kiến tạo một không gian để mỗi người có thể nhìn lại, chiêm nghiệm và cất lên tiếng nói của trái tim mình.

"Viết trong trường hợp này không chỉ là hành vi sáng tạo ngôn từ mà còn là hành trình nhận thức và kết nối: kết nối với ký ức, với cảm xúc và với những giá trị nền tảng của gia đình", bà Hương nhấn mạnh.

Với chủ đề Hai thế hệ - một tình yêu, cuộc thi năm nay hướng tới việc khai thác những góc nhìn mới mẻ, sâu sắc hơn về mối quan hệ cha - con gái trong xã hội hiện đại. Trong bối cảnh khoảng cách thế hệ ngày càng rõ nét, cuộc thi được kỳ vọng trở thành nhịp cầu giúp các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn.

"Dù tưởng như đề tài đã cũ, nhưng tình cảm gia đình luôn là mạch nguồn không bao giờ cạn. Chính điều đó nuôi dưỡng, nâng bước chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống", nhà báo Hồ Minh Chiến nhấn mạnh.

Cuộc thi cũng góp phần khuyến khích mỗi người mạnh dạn bày tỏ tình cảm, nói ra những điều chưa kịp nói, từ đó gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Năm 2026, cuộc thi quy tụ hội đồng giám khảo là những tên tuổi uy tín trong lĩnh vực văn học, báo chí và giáo dục, gồm: Nhà thơ Hồng Thanh Quang (Trưởng BGK), PGS.TS Nguyễn Văn Trào, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, nhà thơ Hữu Việt, nhà văn - nhà báo Võ Hồng Thu.

Cuộc thi nhận bài từ ngày 7/4/2026 đến hết ngày 20/6/2026.