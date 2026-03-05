Sáng 5/3 tại Hà Nội, Báo Điện tử Dân Việt/Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN) chính thức phát động cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em.

Cuộc thi hướng tới học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên trên toàn quốc. BTC đặc biệt ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn như mồ côi, thuộc hộ nghèo - cận nghèo, gia đình có cha/mẹ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc những trường hợp đặc biệt cần được quan tâm, hỗ trợ.

Ngày mai trong mắt em là nơi các em có thể cất lên tiếng nói của riêng mình, những ước mơ giản dị mà mãnh liệt, những khát vọng, những dự định cho tương lai và cả những nỗi niềm thầm lặng chưa từng có cơ hội bộc bạch.

Mỗi bài viết không chỉ đơn thuần là một tác phẩm dự thi, đó còn là nhịp đập của trái tim luôn khao khát được bước tiếp và tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Trong bối cảnh nhiều em nhỏ vẫn đang phải nỗ lực vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc những thử thách riêng của cuộc sống, việc tạo ra một diễn đàn để được lắng nghe và thấu hiểu các em mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Thông qua cuộc thi, BTC mong muốn đồng hành và tiếp sức cho các em học sinh, sinh viên trên con đường đến trường bằng những học bổng và phần thưởng thiết thực. Nhưng giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở sự hỗ trợ vật chất. Trên hết, đó là sự động viên kịp thời, là niềm tin được trao gửi rằng mọi nỗ lực đều xứng đáng được ghi nhận, mọi ước mơ đều đáng được nâng niu và cánh cửa tương lai sẽ luôn rộng mở rộng mở nếu các em giữ vững khát vọng vươn lên.

NSƯT Chí Trung - thành viên BGK chia sẻ: "Việc nhận lời làm giám khảo với tôi là một quyết định cần nhiều sự cân nhắc, bởi công việc này đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về thời gian và cái tâm của người làm nghề.

NSƯT Chí Trung.

Tôi luôn trăn trở người lớn chúng ta đôi khi chưa thực hiện đúng những lời hứa với con trẻ, trong khi các con lại có trí nhớ rất tốt và tâm hồn vô cùng nhạy cảm. Dù tự nhận mình đã “có tuổi” và những sân chơi như thế này vốn dĩ thường thuộc về các tổ chức Đoàn hay người trẻ tuổi nhưng tôi vô cùng xúc động trước tâm huyết của BTC.

Trong thế giới phẳng và kỷ nguyên 4.0 hiện nay, khi ai cũng có thể trở thành “tổng biên tập” cho tiếng nói của chính mình, chúng ta lại thường mắc sai lầm là áp đặt tư duy thay vì lắng nghe con trẻ. Cuộc thi này chính là cơ hội để các cháu nói lên ước mơ nhưng thách thức lớn nhất đối với Ban giám khảo và BTC chính là làm sao để sự lan tỏa này chạm đến được chính các bạn nhỏ, thay vì chỉ dừng lại ở người lớn".

Hoa hậu Ngọc Hân.

Hoa hậu Ngọc Hân nói nếu cuộc thi này xuất hiện sớm hơn, có lẽ tôi đã là một thí sinh bền bỉ, viết đi viết lại về những hoài bão của mình chứ không chỉ một lần.

"Ngay cả sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 giữa những luồng ý kiến trái chiều, chính việc thường xuyên viết ra giấy những mục tiêu cho 5 năm, 10 năm và 20 năm tới đã giúp tôi không chùn bước. Tôi đã viết về mong muốn trở thành một hoa hậu gắn bó với các hoạt động môi trường, một nhà thiết kế áo dài góp phần bảo tồn và gìn giữ giá trị văn hóa lịch sử dân tộc. Đến nay, nhìn lại chặng đường đã qua, hầu hết những điều tôi từng viết ra giấy đều đã trở thành hiện thực. Vì vậy, tôi tin rằng cuộc thi này không chỉ là một sân chơi mà còn là lời mời gọi các bạn trẻ hãy dũng cảm đặt bút viết nên ước mơ. Đó chính là khởi đầu để các em dám khát khao, dám vươn lên và hoàn thiện bản thân để cống hiến cho xã hội", cô nói.

Chia sẻ về cuộc thi, nhà báo Nguyễn Văn Hoài – Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân Việt/NTNN, Trưởng BTC cho biết: “Chúng tôi tin rằng mỗi em học sinh đều có một “ngày mai” của riêng mình, có thể là ước mơ trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, nhà khoa học hoặc đơn giản là được tiếp tục đến trường, được sống trong một gia đình đủ đầy, trọn vẹn hơn. Cuộc thi Ngày mai trong mắt em ra đời với mong muốn lắng nghe những ước mơ ấy, nâng đỡ và tiếp thêm động lực để các em tự tin bước tiếp”.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài – Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân Việt/NTNN.

Theo Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, đây là lần đầu tiên Báo Điện tử Dân Việt/NTNN tổ chức một cuộc thi viết quy mô toàn quốc dành riêng cho học sinh, sinh viên. Vì vậy, Ban Tổ chức đã dành nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lệ, quy trình tiếp nhận và chấm bài nhằm đảm bảo tính công tâm, minh bạch và nhân văn.

“Chúng tôi không quá đặt nặng yếu tố kỹ thuật hay văn chương trau chuốt. Bên cạnh ý nghĩa sẻ chia và hỗ trợ, cuộc thi còn là cơ hội để học sinh, sinh viên rèn luyện tư duy, khả năng biểu đạt. Điều chúng tôi trân trọng nhất là sự chân thành, nghị lực và khát vọng vươn lên thể hiện qua từng trang viết. Khi được khuyến khích kể câu chuyện của chính mình, các em học cách nhìn lại hành trình đã qua, xác định mục tiêu phía trước và tin tưởng hơn vào giá trị của bản thân.

Tổng Biên tập Nguyễn Văn Hoài cũng cho biết, mục tiêu lâu dài của cuộc thi là hướng tới xây dựng một hoạt động thường niên, qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần hiếu học, nuôi dưỡng ý chí vượt khó và góp phần hình thành một thế hệ trẻ tự tin, nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng".

Ca sĩ Trang Anh trình diễn tiết mục trong buổi phát động cuộc thi viết ''Ngày mai trong mắt em'':

Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 Giải Nhất 20 triệu đồng, 2 Giải Nhì mỗi giải 15 triệu đồng, 3 Giải Ba mỗi giải 12 triệu đồng, 10 Giải Chuyên đề mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và 5 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng.

