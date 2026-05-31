Sáng 31/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, liên quan đến clip ghi lại cảnh người đàn ông tự xưng là thầy dạy lái xe ô tô cự cãi, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng khi xử lý vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã mời những người liên quan đến làm việc.

Sau khi xác minh, Đội CSGT đường bộ số 5 đã mời chủ xe mang BKS 30B-170.XX là ông K.C.T. (SN 1978, trú tại Hà Nội) lên làm việc.

Khi CSGT dừng xe kiểm tra, người đàn ông tự xưng là thầy dạy lái xe đã tranh cãi với lực lượng chức năng. Ảnh cắt từ clip

Ông T. cho biết, hồi 15h55 ngày 29/5, ông sử dụng ô tô cá nhân để hỗ trợ, bổ túc kỹ năng lái xe cho anh L.T.G. (SN 1984, trú tại TPHCM).

Khi bị CSGT dừng xe để xử lý vi phạm, ông T. đã có những phát ngôn không đúng chuẩn mực với lực lượng chức năng và trích xuất clip đăng tải lên trang cá nhân trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút đăng tải, do nhận được nhiều ý kiến trái chiều, ông T. đã xóa clip.

Theo ông T., khi nhận thức được hành vi của mình là chưa chuẩn mực, ông đã làm video đăng tải trên trang cá nhân để xin lỗi, đồng thời tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và ứng xử văn minh.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 5 tiếp tục xác minh, làm rõ việc ông T. có vi phạm quy định về tuyển sinh, đào tạo lái xe hay không. Đồng thời, đơn vị cũng xác minh, xem xét xử lý hành vi "đi sai làn đường" và các vi phạm khác (nếu có) của anh G.