Nhân kỷ niệm 100 năm khai đạo Cao Đài, lãnh đạo TP Đà Nẵng đến thăm, chúc mừng các chức sắc, chức việc và tín đồ.

Ngày 23/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đến thăm, chúc mừng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài tại Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 100 năm khai đạo Cao Đài (19/11/1926 - 19/11/2026).

Tại buổi thăm, ông Nguyễn Đình Vĩnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào tín đồ Cao Đài.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội Thánh truyền giáo Cao Đài trong việc vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 3, từ phải sang) thăm hỏi, chúc mừng Ban Thường trực Hội Thánh truyền giáo Cao Đài. Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh mong muốn Hội Thánh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc; vận động chức sắc, chức việc và tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Đạo Cao Đài, tên gọi đầy đủ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ, do một số công chức, tư sản, địa chủ, trí thức sáng lập và phát triển chủ yếu ở các tỉnh, thành phố Nam Bộ. Ngày 19/11/1926, những chức sắc đầu tiên đã tổ chức lễ khai đạo tại tỉnh Tây Ninh và chính thức ra mắt đạo Cao Đài.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 4, trái sang) tặng hoa chúc mừng Hội Thánh truyền giáo Cao Đài. Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Sau ngày khai đạo, những chức sắc lãnh đạo Giáo hội Cao Đài tiến hành xây dựng Tòa thánh Tây Ninh và cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn chỉnh hệ thống bộ máy tổ chức hành chính đạo từ Trung ương đến cơ sở.

Đạo Cao Đài đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập hợp chức sắc và người theo đạo đồng hành với dân tộc.

Hằng năm, đạo Cao Đài có 2 ngày lễ lớn là Lễ Vía Đức Chí Tôn vào mùng 8 tháng Giêng và Hội yến Diêu Trì Cung vào rằm tháng 8 Âm lịch, nhằm cầu cho mưa thuận - gió hòa, quốc thái - dân an, mọi người, mọi nhà đều được ấm no, hạnh phúc.

Hội Thánh truyền giáo Cao Đài được thành lập vào ngày 1/6 năm Bính Thân (1956). Đây cũng là ngày khánh thành Trung Hưng Bửu Tòa, giáo sở Trung ương của Hội Thánh đặt tại Đà Nẵng.