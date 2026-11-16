Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung trao hoa và quà của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tới ban tổ chức đại lễ. Ảnh: Tào Đạt

Đạo Cao Đài làm phong phú nền văn hóa dân tộc

Ngày 16/11, tại Tòa thánh Châu Minh, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên (xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long) đã diễn ra đại lễ kỷ niệm 100 năm khai đạo Cao Đài (1926 - 2026). Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tham dự và phát biểu.

Dự đại lễ còn có ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; đại diện các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; chức sắc, chức việc, tín đồ các Hội thánh Cao Đài, cùng đông đảo đại biểu, khách mời.

Phát biểu tại đại lễ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, với tôn chỉ “Tam giáo quy nguyên, Ngũ chi phục nhất”, lấy Thiên Nhãn làm biểu tượng thờ phượng Đức Chí Tôn, đề cao đạo lý “Thương yêu và Công bình”, đạo Cao Đài đã góp phần làm phong phú nền văn hóa dân tộc, đề cao các giá trị đạo đức, tinh thần hướng thiện, lòng yêu thương con người và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Đạo Cao Đài đã tạo nên những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của cư dân Nam Bộ, đồng thời góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa chức sắc, chức việc, tín đồ với cộng đồng và dân tộc.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung (đầu tiên từ trái sang, hàng đầu) và ông Kim Ngọc Thái (thứ hai từ trái sang, hàng đầu), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cùng các đại biểu tham dự đại lễ.

Gắn việc phụng đạo cùng trách nhiệm với đất nước

Trải qua 1 thế kỷ với nhiều thăng trầm, biến động của lịch sử, các Hội thánh Cao Đài vẫn bền bỉ duy trì hoạt động tôn giáo, xây dựng cơ sở thờ tự, đào tạo chức sắc, hướng dẫn tín đồ thực hành giáo lý, giáo luật và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

“Chặng đường ấy cho thấy sức sống bền bỉ của một tôn giáo nội sinh, hình thành trên nền tảng văn hóa Việt Nam, gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng và có những đóng góp đáng ghi nhận trong tiến trình lịch sử dân tộc”, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung khẳng định.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng chục nghìn tín đồ Cao Đài đã tham gia phong trào cách mạng, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong đó, nhiều người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hơn 260 người được phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; có 4.786 liệt sĩ và hơn 5.000 thương binh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, trong những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc, nhiều chức sắc, chức việc và tín đồ Cao Đài đã nêu cao tinh thần yêu nước, gắn việc phụng đạo với trách nhiệm đối với non sông, đất nước.