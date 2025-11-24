Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn chủ trì buổi thăm hỏi. Tham gia đoàn công tác còn có ông Nguyễn Công Thắng - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3, cùng đại diện các Ban chuyên môn của EVNNPT.

Thời gian gần đây, mưa lớn kéo dài kèm lũ quét đã gây thiệt hại về tài sản, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của nhiều gia đình CBCNV Đội Truyền tải điện Khánh Hòa. Nhiều khu vực địa bàn quản lý bị ngập sâu, sạt lở, giao thông chia cắt, khiến việc tiếp cận các vị trí đường dây, trạm biến áp vô cùng khó khăn.

Lãnh đạo EVNNPT thăm hỏi, tặng quà động viên người lao động thuộc PTC3 tại Khánh Hòa bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Không ít CBCNV vừa lo di dời, bảo vệ tài sản gia đình trước thiên tai, vừa phải gác lại việc riêng để quay trở lại đơn vị ứng trực theo phương châm “4 tại chỗ”. Nhiều người lao động đã nhiều ngày liền túc trực tại trạm để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn giữa thời điểm mưa bão phức tạp.

Nắm bắt tình hình thực tế và chia sẻ với những khó khăn, vất vả đó, Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường tại một số vị trí đường dây và trạm biến áp bị ảnh hưởng. Đoàn đã lắng nghe báo cáo từ các đơn vị, thăm hỏi từng trường hợp gia đình CBCNV chịu thiệt hại nặng nề và động viên người lao động đang ngày đêm ứng trực, nỗ lực giữ vững an toàn lưới điện trong thời điểm thời tiết khắc nghiệt.

Lãnh đạo EVNNPT thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng ứng trực thiên tai của tỉnh Khánh Hòa

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc EVNNPT và Chủ tịch Công đoàn EVNNPT biểu dương tinh thần chủ động ứng phó, tinh thần trách nhiệm cao và sự nỗ lực vượt khó của tập thể Đội Truyền tải điện Khánh Hòa. Lãnh đạo EVNNPT đề nghị các đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, xây dựng kịch bản ứng phó linh hoạt, luôn sẵn sàng lực lượng xung kích, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện trong mùa mưa bão.

Lãnh đạo EVNNPT tặng quà lực lượng ứng trực tại Trạm biến áp 220kV Cam Ranh

Lãnh đạo EVNNPT nghe báo cáo tình hình vận hành Trạm biến áp 220kV Cam Ranh

Lãnh đạo EVNNPT đề nghị bộ phận chuyên môn phối hợp với tổ chức công đoàn tổ chức hỗ trợ, động viên, thăm hỏi các gia đình CBCNV bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, ngập lụt; chỉ đạo tăng cường kiểm tra sớm bằng việc sử dụng thiết bị bay để kịp thời phát hiện sạt lở đất, ảnh hưởng đến đường dây, trạm điện và có phương án xử lý kịp thời; đối với các trạm điện có nguy cơ bị ngập úng cần có phương án trực vận hành và phòng chống phù hợp, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục…

Lãnh đạo EVNNPT tặng quà lực lượng ứng trực tại Trạm biến áp 220kV Phước Thái

Lãnh đạo Tổng công ty cũng đã trao các phần quà hỗ trợ khẩn cấp cho CBCNV bị thiệt hại nhằm giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống. Tổng Giám đốc EVNNPT nhấn mạnh: “EVNNPT luôn coi người lao động là trung tâm. Tổng công ty sẽ tiếp tục quan tâm và đồng hành cùng các anh chị em, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất”.

